Decizia radicală a Moscovei după ce primarul Emil Boc a interzis imnul și steagul Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj

Echipa de gimnastică ritmică a Rusiei s-a retras de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică Challenge 2026, organizată la Cluj-Napoca, la două zile după ce primarul Emil Boc a anunțat că steagul și imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj, nici măcar în cadrul unei competiții sportive, relatează TASS.

Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, care are loc anul acesta în România, a început astăzi și se va încheia duminică, 28 iunie.

Ce acuză Rusia

Federația Rusă de Gimnastică a reclamat încălcarea gravă a regulamentului competiției de gimnastică ritmică, de către organizatori, potrivit unui anunț al biroului de presă, citat de TASS.

„Organizatorii ne-au informat verbal că steagul național al Federației Ruse nu va fi arborat în arenă, iar imnul național nu va fi intonat în cazul unor victorii ale gimnastelor ruse. Aceasta este o încălcare directă a deciziei din luna mai a Comitetului Executiv al Federației Internaționale de Gimnastică (World Gymnastics), prin care gimnastele ruse au fost repuse în totalitate în drepturi”, a acuzat Linar Ginatullin, purtătorul de cuvânt al departamentului de gimnastică ritmică din cadrul Federației Ruse de Gimnastică.

Federația a mai anunțat că se va folosi de toate mecanismele juridice internaționale, întrucât decizia de a interzice afișarea steagului și intonarea imnului Rusiei „încalcă Statutul World Gymnastics și prevederile actualizate ale Cartei Olimpice”.

Federația Internațională de Gimnastică (World Gymnastics) a autorizat sportivii ruși să participe la competiții internaționale sub drapelul rusesc și imnul național, ridicând sancțiunile impuse împotriva lor din cauza războiului din Ucraina, a anunțat pe 18 mai Federația Rusă de Gimnastică, conform agenției spaniole de presă EFE.

„Respectăm poziția României și Uniunii Europene în acest domeniu”

Miercuri, primarul din Cluj-Napoca, unde are loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică 2026, a spus că steagul și imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj, în competiția în care și Rusia concura.

„Steagul și imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca. Respectăm poziția României și Uniunii Europene în acest domeniu. Precizări privind organizarea la Cluj-Napoca a Cupei Mondiale la gimnastică ritmică”, a scris Emil Boc, pe Facebook.

Aflat la Londra, la Forumul Mondial al Primarilor pentru Acțiuni Climatice, Emil Boc a afirmat că, la momentul aprobării organizării competiției la Cluj, regulamentele internaționale nu permiteau sportivilor ruși să concureze sub drapelul și imnul național al Rusiei și că situația s-ar fi schimbat recent, după ce forul internațional de gimnastică ar fi modificat regulile privind reprezentarea sportivilor ruși în competițiile oficiale, scrie Agerpres.

Edilul a explicat că acest demers nu este un protest împotriva sportivilor, ci vizează exclusiv utilizarea simbolurilor oficiale ale Federației Ruse în contextul războiului din Ucraina.