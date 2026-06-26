Decizia radicală a Moscovei după ce primarul Emil Boc a interzis imnul și steagul Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj
Echipa de gimnastică ritmică a Rusiei s-a retras de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică Challenge 2026, organizată la Cluj-Napoca, la două zile după ce primarul Emil Boc a anunțat că steagul și imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj, nici măcar în cadrul unei competiții sportive, relatează TASS.
- Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, care are loc anul acesta în România, a început astăzi și se va încheia duminică, 28 iunie.
Ce acuză Rusia
Federația Rusă de Gimnastică a reclamat încălcarea gravă a regulamentului competiției de gimnastică ritmică, de către organizatori, potrivit unui anunț al biroului de presă, citat de TASS.
„Organizatorii ne-au informat verbal că steagul național al Federației Ruse nu va fi arborat în arenă, iar imnul național nu va fi intonat în cazul unor victorii ale gimnastelor ruse. Aceasta este o încălcare directă a deciziei din luna mai a Comitetului Executiv al Federației Internaționale de Gimnastică (World Gymnastics), prin care gimnastele ruse au fost repuse în totalitate în drepturi”, a acuzat Linar Ginatullin, purtătorul de cuvânt al departamentului de gimnastică ritmică din cadrul Federației Ruse de Gimnastică.
Federația a mai anunțat că se va folosi de toate mecanismele juridice internaționale, întrucât decizia de a interzice afișarea steagului și intonarea imnului Rusiei „încalcă Statutul World Gymnastics și prevederile actualizate ale Cartei Olimpice”.
Federația Internațională de Gimnastică (World Gymnastics) a autorizat sportivii ruși să participe la competiții internaționale sub drapelul rusesc și imnul național, ridicând sancțiunile impuse împotriva lor din cauza războiului din Ucraina, a anunțat pe 18 mai Federația Rusă de Gimnastică, conform agenției spaniole de presă EFE.
„Respectăm poziția României și Uniunii Europene în acest domeniu”
Miercuri, primarul din Cluj-Napoca, unde are loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică 2026, a spus că steagul și imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj, în competiția în care și Rusia concura.
„Steagul și imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca. Respectăm poziția României și Uniunii Europene în acest domeniu. Precizări privind organizarea la Cluj-Napoca a Cupei Mondiale la gimnastică ritmică”, a scris Emil Boc, pe Facebook.
Aflat la Londra, la Forumul Mondial al Primarilor pentru Acțiuni Climatice, Emil Boc a afirmat că, la momentul aprobării organizării competiției la Cluj, regulamentele internaționale nu permiteau sportivilor ruși să concureze sub drapelul și imnul național al Rusiei și că situația s-ar fi schimbat recent, după ce forul internațional de gimnastică ar fi modificat regulile privind reprezentarea sportivilor ruși în competițiile oficiale, scrie Agerpres.
Edilul a explicat că acest demers nu este un protest împotriva sportivilor, ci vizează exclusiv utilizarea simbolurilor oficiale ale Federației Ruse în contextul războiului din Ucraina.