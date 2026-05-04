Decizia USR privind votul la moțiune. Fritz: „Nu ne e frică nici de anticipate, nici de opoziție”

Președintele USR Dominic Fritz a anunțat că parlamentarii partidului nu vor participa la votul asupra moțiunii de cenzură, arătând totodată că Uniunea nu va mai participa la viitoare negocieri cu PSD, dacă social-democrații vor vota moțiunea.

Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a deputaților și senatorilor USR la care a participat, parțial, și premierul Ilie Bolojan.

„Mâine, parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota. Am înțeles că o abordare similară vor avea colegii din PNL și UDMR”, a declarat Dominic Fritz, la finele ședinței.

El a estimat că moțiunea de cenzură va fi un eșec al PSD și AUR întrucât nu toți semnatarii săi vor și vota adoptarea moțiunii.

„Aritmetica în Parlament arată ca PSD și AUR nu au voturi suficiente pentru a trece această moțiune. Suntem conștienți ca nu e o moțiune împotriva unui premier, ci problema PSD și AUR este că am început să facem reforme reale”, a comentat liderul USR.

„Opțiunea unui guvern minoritar este una realistă”

El a reconfirmat că USR nu va mai participa la negocieri cu PSD, dacă social-democrații votează moțiunea alături de AUR întrucât acest lucru ar arăta că partidul lui Sorin Grindeanu nu mai vrea ca România să continue pe o direcție pro-europeană.

Pe de altă parte, Dominic Fritz nu a exclus complet posibilitatea unui succes al moțiunii, caz în care USR ar putea să se retragă în opoziție.

„Mâine vom explora toate opțiunile, de exemplu opțiunea unui guvern minoritar este una realistă și credem noi sănătoasă. Nu ne e frică de anticipate și nici de opoziție. Președintele va chema la consultări pentru a asculta care sunt opțiunile noastre. Vom argumenta și în fața președintelui de ce nu mai putem continua cu PSD”, a precizat Fritz.

De asemenea, el a exclus varianta ca președintele Nicușor Dan să agreeze schimbarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier.

„Eu nu l-am auzit pe președinte cerând debarcarea premierului. Eu cred ca este o narativă răspândită de PSD. Eu nu văd acest plan, cred că președintele e îngrijorat de situație”, a conchis liderul USR.