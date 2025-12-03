Decizie a armatei poloneze, după incursiunile dronelor rusești. „Este vorba de locul nostru în Europa”

Soldații polonezi participă la predarea sistemului de rachete antiaeriene și artilerie PILICA către Escadronul 34 de rachete de apărare aeriană, în Bytom, Polonia, pe 21 noiembrie 2025 FOTO: Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Armata poloneză a anunțat că va ajuta compania care administrează rețeaua electrică națională să protejeze stațiile de transformare esențiale prin intermediul schimbului de informații și desfășurarea de exerciții comune de instruire, în conformitate cu un acord semnat miercuri, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la atacurile cu drone rusești, informează Reuters.

Acordul semnat de rețeaua electrică poloneză (PSE) și șeful statului major al armatei prevede, de asemenea, ca armata să ofere ajutor în achiziționarea de echipamente, cum ar fi sisteme anti-drone, deși nu a furnizat informații cu privire la finanțarea unei astfel de cooperări.

Polonia, țară membră a NATO și aliat cheie al Ucrainei în lupta împotriva invaziei ruse, a cunoscut o serie de sabotaje și incendii criminale începând din 2022, care au culminat cu incursiuni ale dronelor, în septembrie, și o explozie pe calea ferată, luna trecută.

Varșovia a afirmat că incidentele sunt exemple de „terorism de stat” din partea Rusiei și a ridicat nivelul de amenințare pe unele linii feroviare. Moscova a negat orice implicare.

„Atenție specială”

Incursiunile cu drone au reliefat provocarea reprezentată de protejarea a peste 16.000 de kilometri de linii de înaltă tensiune și a aproximativ 110 stații de transformare, care sunt noduri critice în sistemul de transport al energiei electrice gestionat de PSE.

„Pe lângă nodurile critice, este vorba și de locul nostru în Europa și de faptul că Polonia leagă sistemul baltic de restul continentului. Această parte a infrastructurii noastre necesită o atenție specială”, a declarat Grzegorz Onichimowski, directorul executiv al PSE, într-o conferință de presă.

PSE și omologii săi din zona Baltică au solicitat fonduri din partea Uniunii Europene pentru a-și proteja mai bine facilitățile vulnerabile.

Rețeaua poloneză își consolidează deja propria securitate armată pentru a proteja elementele vitale ale sistemului și cablul pentru transportul electricității care ajunge în țara vecină, Lituania. Acordul de miercuri este următorul pas pentru consolidarea apărării rețelei.

Acordul va permite efectuarea de exerciții comune ale echipelor de securitate ale PSE cu armata, pentru a pregăti militarii să intre în siguranță în infrastructura rețelei.

Rețeaua electrică națională și armata vor colabora mai strâns pentru a se asigura că permisele de conectare pentru parcurile eoliene nu intră în conflict cu necesitatea avioanelor militare de a zbura la joasă altitudine, a precizat directorul executiv al PSE. De asemenea, vor face schimb de informații cu privire la pericole similare cu incursiunile din septembrie ale dronelor rusești.