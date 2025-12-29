Decizie a instanței în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu care a chemat foşti deţinuţi şi rezervişti să ia cu asalt Guvernul

Un bărbat din Bucureşti, susţinător al lui Călin Georgescu, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la plata unei amenzi penale de 8.400 lei pentru instigare publică. Decizia vine după ce, în luna mai, bărbatul îndemna foşti deţinuţi şi rezervişti din armată să ia cu asalt clădirea Guvernului pentru o „nouă revoluţie”, înainte de turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Instanța a stabilit o amendă penală de 8.400 de lei, echivalentul a 210 zile-amendă a câte 40 de lei pe zi. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, potrivit Agerpres.

În luna mai, Gabriel Constantinescu a fost plasat sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 pentru instigare publică, fiind acuzat că a publicat pe reţelele de socializare un videoclip prin care a îndemnat publicul la acţiuni violente, în contextul tensiunilor apărute în preajma alegerilor prezidenţiale din luna mai.

Pe 8 mai, nemulţumit de posibilitatea unei anulări a alegerilor prezidenţiale sau a unui eventual rezultat trucat, Gabriel Constantinescu a publicat pe contul său de pe Facebook un videoclip de 2 minute şi 5 secunde, cu descrierea „Facem revoluţie”.

În videoclip, bărbatul îndemna: „Călin Georgescu preşedinte prin George Simion. Fraţilor, dacă şi de data asta ne vor anula alegerile sau vor face vreo şmecherie prin care să împiedice dorinţa poporului, atunci va fi nevoie de o nouă revoluţie. Eu am pe cineva care organizează. Toţi cei care aţi făcut armata, care sunteţi rezervişti, toţi care aţi făcut închisoare, care mai aveţi puţină vână în voi, vă rog să mă contactaţi în privat şi eu vă voi face legătura. Întrucât nu se poate altfel decât cu o nouă revoluţie. În momentul în care se va da semnalul, vom ieşi cu toţii în stradă, în Piaţa Victoriei, vom înconjura clădirea Guvernului, iar toţi care sunt rezervişti, care au făcut închisoare şi au puţină teorie şi activitate de luptă, vor sparge cordonul de mascaţi şi vom intra cu forţa în clădirea Guvernului, unde îi vom aresta pe toţi”.

El a publicat a doua zi acelaşi videoclip şi pe contul lui de pe TikTok.