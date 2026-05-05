Decizie a lui Bolojan, înaintea moțiunii de cenzură: Guvernul a aprobat semnarea acordului de împrumut de peste 16,6 miliarde de euro prin SAFE – DOCUMENT

Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat marți, printr-un memorandum, semnarea de către ministrul Finanțelor a acordului de împrumut SAFE dintre Comisia Europeană și România, în valoare de peste 16,6 miliarde de euro, a anunțat marți Guvernul. După semnare, acordul de împrumut va fi aprobat prin lege, conform legislației privind datoria publică. Memorandumul a fost aprobat într-o ședință extraordinară de guvern, de la ora 9:30, înainte de moțiunea de cenzură din Parlament.

Suma alocată României, a doua ca mărime din UE

„În cadrul Programului SAFE, Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 miliarde de euro sub formă de împrumuturi cu dobândă competitivă, pentru investiții în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziționeze capabilități de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European. Suma alocată României este de cca. 16,68 mld. euro, fiind a doua cea mai mare alocare, după Polonia”, a precizat Guvernul.

Ce prevede acordul de împrumut SAFE

Potrivit Regulamentului SAFE, între Comisia Europeană și România se va încheia un acord de împrumut, precum și un acord operațional.

Acordul de împrumut stabilește în principal perioada de disponibilitate și condițiile detaliate ale împrumutului, iar prin Acordul operațional se stabilește relația dintre implementarea planului și împrumutul acordat. Semnarea și aprobarea acordului de împrumut se va realiza cu respectarea cadrului legislativ privind datoria publică.

Potrivit Regulamentului SAFE și astfel cum se prevede și în proiectul Acordului de împrumut, sumele vor fi disponibilizate în tranșe, în baza îndeplinirii de către partea română a unor jaloane asociate achizițiilor/proiectelor care fac obiectul finanțării, propuse de partea română prin Planul de investiții al României.

Perioada de disponibilitate a sumelor împrumutului este până la 31 decembrie 2030.

România va primi o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro

Totodată, astfel cum este prevăzut în Decizia de punere în aplicare a Consiliului, precum și în textul Acordului de împrumut, Comisia Europeană va disponibiliza o prefinanțare de 15% din împrumut (cca. 2,5 mld. euro), după intrarea în vigoare a Acordului.

Prefinanțarea va fi dedusă procentual din valoarea tranșelor care vor fi disponibilizate ulterior din împrumut, până la compensarea în totalitate a acesteia, respectiv până la 31 decembrie 2028, conform mecanismului prevăzut în Acordul de împrumut.

Conform elementelor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2025, Ministerul Finanțelor va asigura gestionarea fondurilor acordate României în cadrul Instrumentului. Cancelaria Prim-Ministrului va asigura supervizarea generală a Planului.

Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Administrația Națională a Penitenciarelor vor asigura realizarea proiectelor/achizițiilor propuse prin Planul de investiții al României pentru industria europeană de apărare și vor avea responsabilitatea îndeplinirii jaloanelor, care stau la baza disponibilizării sumelor împrumutului.

Planul de achiziții SAFE al României, aprobat de Bruxelles

Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, a anunțat în 24 aprilie că România a primit din partea Comisiei Europene contractul-cadru pentru finanțarea prin programul SAFE, în valoare de aproximativ 16,6 miliarde de euro, fapt care înseamnă că planul României este aprobat la nivel european și intră în linie dreaptă pentru implementare.

Producția tuturor programelor începe în toamnă

Planul prevede investiții strategice în înzestrarea Armatei, infrastructură critică și securitate, dar și pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare, prin mecanisme care asigură producție și valoare adăugată în România.

Pașii următori sunt:

Semnarea acordului de împrumut; Aprobarea programelor în Parlament; Semnarea contractelor individuale (doar pentru România) până la 31 mai; Semnarea contractelor comune de achiziție (Romania și alte state membre) până la finalul lunii iunie (termen care depinde și de ministerele din statele membre partenere).

„Dorim ca în toamnă să înceapă producția tuturor programelor altfel încât să le avem lucrate până în 2030. Din totalul celor 16,6 miliarde euro estimăm că peste 50% din bani vor rămâne în România”, a mai declarat Mihai Jurca.

Planul de achiziții SAFE: Pe ce cheltuie România 16,6 miliarde de euro

Guvernul a prezentat la sfârșitul lunii ianuarie din acest an programele ce vor beneficia de finanțarea militară SAFE și care vor trebui finalizate până în 2030.

Aproximativ 9,6 miliarde vor merge către achiziții militare, în timp ce peste 4 miliarde vor merge pentru finalizarea Autostrăzilor „Moldovei” A7 și „Unirii” A8 spre Ucraina, respectiv Republica Moldova.

Alte 2,8 mld euro vor fi folosiți pentru achiziții pentru MAI și celelalte instituții din zona de siguranță și securitate națională

Programul SAFE (Security Action For Europe) este program de credite cu buget total de 150 de miliarde, gândit de Uniunea Europeană pentru a întări industria de apărare europeană și ca sistemul de apărare european să fie mai solid, in termen scurt, până în 2030.

„Romania are alocate 16,6 miliarde de euro, a doua aplicație ca valoare din totalul celor depuse. Sumele respective reprezintă credite cu dobândă foarte bună, pentru categoria de state AAA, România având categoria BBB. Este un credit pe o perioadă de 45 de ani cu 10 ani perioada de grație, adică până în 2035 nu se fac plăți pe rate”, a declarat atunci Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului.

Achiziții militare de miliarde de euro

Proiectele de achiziții militare sunt 21 la număr, cu o valoare totală de 9,53 mld de euro – 10 programe sunt cu achiziție în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziții individuale ale Armatei.

Ca achiziții în comun, MApN a prezentat programul de achiziții de sisteme antiaeriene cu rachete Mistral (625 milioane de euro) cumpărate cu Franța și în comun cu alte șase state. Tot în comun vor fi achiziționate și 12 elicoptere H225 produse în Franța, precum și 12 sisteme radare din aceeași țară.

Alte achiziții în comun vor fi realizate cu Germania, sisteme antiaeriene și sisteme de comandă pentru apărare aeriană.

În urmă cu o săptămână, Parlamentul a aprobat o listă de 16 programe militare care nu aveau încuviințarea legislativului până acum. Cele 16 programe valorează 8,33 de miliarde de euro din totalul sumelor SAFE alocate achizițiilor militare.

LISTA contractelor SAFE ale Armatei (ultima coloană prezintă gradul de procuție locală)