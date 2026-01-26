Decizie categorică împotriva unei intervenții militare în Iran. Anunțul Emiratelor Arabe Unite, după ce Trump a trimis o „armadă” spre Golf

Această fotografie furnizată de Marina SUA arată un avion Boeing F/A-18E Super Hornet aterizând pe portavionul USS Abraham Lincoln din clasa Nimitz, în Oceanul Indian, pe 22 ianuarie 2026. FOTO: Seaman Daniel Kimmelman / AP / Profimedia

Emiratele Arabe Unite (EAU) nu vor permite utilizarea spațiului său aerian, a teritoriului sau a apelor sale teritoriale pentru acțiuni militare ostile împotriva Iranului, a anunțat luni ministerul de Externe al țării din Orientul Mijlociu, reafirmându-și angajamentul față de neutralitate și stabilitate regională, potrivit Reuters și AFP.

Ministerul „a reafirmat angajamentul Emiratelor Arabe Unite de a nu permite ca spațiul lor aerian, teritoriul sau apele lor să fie folosite pentru orice acțiune militară ostilă împotriva Iranului”, precizează comunicatul diplomației de Abu Dhabi.

Incertitudinea cu privire la posibilitatea unei acțiuni militare a SUA în Iran persistă și după ce președintele american Donald Trump a afirmat săptămâna trecută că o „armadă” americană se îndreaptă spre Golf, dar că speră să nu fie nevoit să o folosească.

Portavionul USS Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare cu rachete ghidate au fost trimise în Orientul Mijlociu. „Avem multe nave care se îndreaptă în acea direcție, pentru orice eventualitate… Aș prefera să nu se întâmple nimic, dar le urmărim foarte atent”, le-a spus Trump reporterilor aflați la bordul Air Force One, în drumul său de întoarcere în Statele Unite, după ce a discutat cu liderii mondiali la Davos, în Elveția.

La un alt moment, liderul american a precizat: „Avem o armadă … care se îndreaptă în acea direcție și poate că nu va fi nevoie să o folosim”.

Avertismentele lui Trump către Teheran au fost împotriva uciderii protestatarilor și a relurării programului nuclear.

Iranul a fost cuprins, de la sfârșitul lunii decembrie anul trecut, de proteste care, potrivit organizațiilor ce militează pentru apărarea drepturilor omului, au dus la moartea a mii de persoane, inclusiv a unor simpli trecători. Grupurile pentru drepturile omului descriu aceste tulburări ca fiind cea mai mare represiune de la preluarea puterii de către clericii musulmani șiiți în revoluția din 1979.

Emiratele Arabe Unite găzduiesc mii de militari americani la baza aeriană Al Dhafra, lângă capitala Abu Dhabi, unul dintre numeroasele situri militare ale Statelor Unite din Golf.

EAU refuză, de asemenea, să ofere sprijin logistic pentru atacuri, a precizat ministerul de Externe din Emirate în comunicatul de luni, subliniind că „dialogul, dezamorsarea conflictelor, respectarea dreptului internațional și respectarea suveranității statelor” constituie cea mai bună modalitate de a răspunde „crizelor actuale”.

Emiratele Arabe Unite au găzduit, vineri și sâmbătă, în Abu Dhabi, o întâlnire trilaterală între egociatorii ruși, ucraineni și americani – o premieră de la începutul războiului din Ucraina -, discuțiile concentrându-se pe condițiile prin care poate fi soluționat conflictul militar care durează de patru ani, un obiectiv blocat în prezent de problema spinoasă a Donbasului.