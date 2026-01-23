Trump spune că o „armadă” se îndreaptă spre Iran. Portavionul USS Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare cu rachete ghidate, în Orientul Mijlociu

Un elicopter MH-60R Sea Hawk din Escadronul de atac maritim cu elicoptere (HSM) 71, (stânga), și un elicopter MH-60S Sea Hawk din Escadronul 14 operează de pe portavionul de clasă Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) în Oceanul Pacific, pe 2 august 2024. Imagine ilustrativă. FOTO: U S Navy/ZUMA Press Wire/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele Donald Trump a declarat joi că Statele Unite au o „armadă” care se îndreaptă spre Iran, dar speră că nu va fi nevoie să o folosească, în timp ce a reiterat avertismentele către Teheran împotriva uciderii protestatarilor sau reluării programului nuclear, informează Reuters.

Oficialii americani, care au vorbit sub condiția anonimatului, spun că portavionul USS Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare cu rachete ghidate vor ajunge în Orientul Mijlociu în zilele următoare.

Un oficial a declarat că se are în vedere și instalarea de sisteme suplimentare de apărare aeriană în Orientul Mijlociu, care ar putea fi esențiale pentru a proteja bazele americane din regiune împotriva unui eventual atac iranian.

Aceste desfășurări extind opțiunile disponibile pentru Trump, atât pentru a apăra mai bine forțele americane din întreaga regiune într-un moment de tensiuni, cât și pentru a lua orice măsuri militare suplimentare după atacarea instalațiilor nucleare iraniene în luna iunie.

„Avem multe nave care se îndreaptă în acea direcție, pentru orice eventualitate… Aș prefera să nu se întâmple nimic, dar le urmărim foarte atent”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul Air Force One, în drumul său de întoarcere în Statele Unite, după ce a discutat cu liderii mondiali la Davos, în Elveția.

„Poate că nu va fi nevoie să o folosim”

La un alt moment, el a spus: „Avem o armadă … care se îndreaptă în acea direcție și poate că nu va fi nevoie să o folosim”.

Navele de război au început să se deplaseze din Asia-Pacific săptămâna trecută, pe fondul tensiunilor în creștere dintre Iran și Statele Unite, ca urmare a represiunii severe a protestelor din Iran din ultimele luni.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va interveni împotriva Iranului în urma recentelor ucideri ale protestatarilor din această țară, dar protestele au scăzut în intensitate săptămâna trecută. Președintele a renunțat la retorica sa dură săptămâna trecută, afirmând că a oprit execuțiile prizonierilor.

El a repetat această afirmație joi, spunând că Iranul a anulat aproape 840 de spânzurări după amenințările sale.

„Am spus: «Dacă spânzurați acei oameni, veți fi loviți mai tare decât ați fost vreodată. Va face ca ceea ce am făcut noi cu programul nuclear al Iranului să pară o nimica toată»”, a spus Trump.

„Cu o oră înainte ca acest lucru oribil să aibă loc, l-au anulat”, a spus el, numindu-l „un semn bun”.

Amenințările lui Trump

În trecut, armata americană a trimis periodic forțe în Orientul Mijlociu în perioadele de tensiuni crescute, mișcări care erau adesea defensive.

Cu toate acestea, armata americană a organizat o mobilizare majoră anul trecut, înainte de atacurile din iunie împotriva programului nuclear al Iranului.

Trump a declarat că Statele Unite vor acționa dacă Teheranul își va relua programul nuclear după atacurile din iunie asupra unor obiective cheie.

„Dacă vor încerca să o facă din nou, vor trebui să se mute în altă zonă. Îi vom lovi și acolo, la fel de ușor”, a declarat el joi.

Iranul trebuie să raporteze agenției de supraveghere nucleară a ONU, Agenția Internațională pentru Energie Atomică, ce s-a întâmplat cu siturile lovite de Statele Unite și cu materialul nuclear care se presupune că se afla acolo. Acesta include aproximativ 440,9 kg de uraniu îmbogățit până la 60% puritate care, dacă este îmbogățit suficient, ar putea fi suficient pentru 10 bombe nucleare, conform standardelor AIEA.

Agenția nu a verificat stocul de uraniu puternic îmbogățit al Iranului de cel puțin șapte luni, ceea ce, potrivit recomandărilor agenției, ar trebui să se facă lunar.

Ce se întâmplă în Iran

Nu este clar dacă protestele din Iran ar putea să ia din nou amploare. Protestele au început pe 28 decembrie ca demonstrații modeste în Marele Bazar din Teheran, din cauza dificultăților economice, și s-au răspândit rapid la nivel național.

Grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a declarat că a verificat până în prezent 4.519 decese legate de tulburări, inclusiv 4.251 de protestatari, și are în curs de examinare alte 9.049 de decese.

Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că numărul deceselor confirmate până duminică era de peste 5.000, inclusiv 500 de membri ai forțelor de securitate.

Întrebat câți protestatari au fost uciși, Trump a răspuns: „Nimeni nu știe… Adică, sunt mulți, indiferent de situație”.

