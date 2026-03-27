Decizie cu efect imediat pentru pasagerii curselor aeriene

Smartphone reîncărcat cu ajutorul unei baterii externe la bordul unui avion

Agenția pentru aviație a Organizației Națiunilor Unite a anunțat că utilizarea bateriilor portabile și reîncărcabile va fi limitată la două per pasager al unei curse aeriene începând de vineri, ca parte a noilor reguli privind folosirea acestor dispozitive în aer, relatează Reuters.

Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO) a transmis într-un comunicat că pasagerilor li se va interzice de asemenea să își reîncarce în timpul zborurilor reîncarce bateriile externe, cunoscute și sub denumirea de acumulatori externi sau „power banks”, în engleză.

Companii aeriene precum Lufthansa și țări precum Coreea de Sud introduseseră deja restricții privind utilizarea bateriilor externe, ca urmare a unor incidente precum incendiul de la bordul unui avion Air Busan în 2025.

ICAO, cu sediul la Montreal, stabilește în mod normal standarde globale pentru aviație care sunt în mare parte aprobate de cei 193 de membri ai săi.

Totuși, noile specificații privind bateriile externe sunt aplicabile imediat, după cum subliniază agenția Reuters.

FOTO articol: Vano Vasaio / Dreamstime.com.