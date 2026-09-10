Decizie de ultimă oră a CSM. Judecătoarea din dosarul Romatsa a fost suspendată

Secția pentru Judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a decis joi suspendarea din funcție a judecătoarei Liliana Alexe de la Curtea de Apel București. Hotărârea poate fi atacată la Înalta Curte, însă până la soluționarea contestației judecătoarea nu mai poate profesa.

Suspendarea a fost cerută de Inspecția Judiciară, care o cercetează pe judecatoarea Alexe în două dosare:

pentru soluția dată în cazul Romatsa

pentru incidentul petrecut la Înalta Curte, unde magistrata CAB a mers să-și susțină cauza. Decizia de suspendare poate fi contestată la Înalta Curte.

CSM a admis solicitarea Inspecției Judiciare de a o suspenda pe judecătoarea Curții de Apel București până la finalizarea definitivă a procedurii disciplinare.

Hotărârea de suspendare nu este definitivă, însă își produce efectele imediat ce este comunicată judecătoarei, au precizat surse judiciare pentru HotNews.

Hotărârea de suspendare poate fi atacată în termen de cinci zile de la comunicare. Competența soluționării contestației aparține Completului de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție, din care nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii și „se soluționează de urgență”.

Durata suspendării din funcție dispuse nu poate depăși 6 luni, la împlinirea acestui termen suspendarea încetând de drept, conform legii.

CSM: „Puternic ecou în spațiul public, cu consecințe negative asupra întregului sistem judiciar”

CSM explică, pe site, de ce a suspendat-o pe judecătoarea Liliana Alexe până la finalizarea, în mod definitiv, a procedurii disciplinare”:

„Faptele pentru care este cercetată doamna judecător, circumstanțele concrete în care acestea au fost săvârșite și urmările lor creează prima facie (n.r. – „la prima vedere”), până la finalizarea, în mod definitiv, a procedurii disciplinare, o îndoială cu privire la respectarea de către aceasta a prevederilor legale referitoare la interdicții și incompatibilități, precum și a obligațiilor care îi revin în considerarea statutului deținut”.

Consiliul Superior al Magistraturii susține că prezența judecătoarei Alexe în fața completului de judecată de la ICCJ la soluționarea recursului împotriva hotărârii pe care o pronunțase la fond și intervențiile repetate în proces „au creat premisele unei presiuni asupra completului de judecată”:

„Modalitatea în care doamna judecător Alexe Liliana Cătălina a înțeles să acționeze, prezența acesteia în fața completului de judecată învestit cu soluționarea căii de atac formulate împotriva unei hotărâri pronunțate, în fond, chiar de către doamna judecător, a generat un puternic ecou în spațiul public, atât în presa scrisă și audiovizuală, cât și pe rețelele de socializare, cu consecințe negative asupra întregului sistem judiciar”.

„În consecință, Secția a apreciat că până la finalizarea, în mod definitiv, a procedurii disciplinare derulate împotriva doamnei Alexe Liliana Cătălina, judecător ȋn cadrul Curții de Apel București, prestigiul justiției poate fi prezervat printr-o măsură provizorie ce are capacitatea de a exprima tendința manifestă a sistemului de a evita orice potențial risc de afectare a autorității justiției ori de diminuare a încrederii publicului în rolul ce revine sistemului pentru apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor”, adaugă CSM.

Inspecția Judiciară a solicitat suspendarea judecătoarei Liliana Alexe invocând legea privind organizarea Consiliului Superior al Magistraturii:

„Secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune suspendarea din funcție a magistratului, până la soluționarea definitivă a acțiunii disciplinare, dacă exercitarea în continuare a funcției ar putea afecta desfășurarea cu imparțialitate a procedurilor disciplinare sau dacă procedura disciplinară este de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiției”.

Cazul Romatsa



Liliana Cătălina Alexe este judecătoarea care în luna februarie a decis suspendarea pentru o lună calendaristică a certificatului de furnizare servicii al ROMATSA.

Procesul de la Curtea de Apel București soluționat în primă instanță prin decizia cu impact major asupra traficului aerian din România a pornit de la o reclamație privind modul în care Romatsa angaja controlorii de trafic aerian, potrivit documentelor consultate de HotNews.

În 29 iunie, președintele Nicușor Dan a convocat CSAT, iar una dintre temele discutate atunci a fost riscul închiderii spațiului aerian în România și Republica Moldova să fie anulate.

În aceeași zi, Inspecția Judiciară a declanșat o primă acțiune împotriva judecătoarei Alexe, care până la acea dată nu-și motivase hotărârea pronunțată în februarie.

Incidentul care a adus suspendarea judecătoarei

În 26 august, la Înalta Curte s-a judecat recursul pe care Romatsa l-a formulat împotriva deciziei Curții de Apel București. Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe a mers la proces, însă a fost scoasă din sala de judecată de un jandarm, la solicitarea președintelui completului de judecată.

La începutul ședinței de judecată, judecătoarea Alexe a luat cuvântul și a acuzat că unul dintre magistrații din complet este incompatibil.

„Doamna judecător a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susţine soluţia pe care a pronunţat-o şi care era favorabilă reclamanţilor. Completul de judecată i-a atras atenţia că nu poate participa la judecată, neavând calitatea de parte în cauză, şi i-a cerut să respecte ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată”, a transmis, ulterior incidentului, Înalta Curte de Casație și Justiție.

Judecătoarea Alexe: „Nu am făcut scandal”

Judecătoarea Liliana Alexe a reacționat atunci prin două mesaje postate pe Facebook, în care spunea că nu a făcut scandal.



Ea afirmă că a fost îndepărtată din sala de judecată de către președinta de complet pentru că, în contextul formulării unei cereri de recuzare a completului de judecată de către avocatul angajaților Romatsa, s-a simțit „obligată să aduc la cunoștința completului de recurs faptul că judecătorul Claudiu Răpeanu, membru al completului de judecată, este în relații apropiate cu mine, relații de notorietate, în sensul că ar fi trebuit să fie nașul meu de cununie”, adică „un grad ridicat de intimitate în interacțiune”.



Ea mai spune că a anunțat de la început completului de judecată, președintei completului de recurs și părților, prezența sa în sala de judecată.



„M-am ridicat în picioare. Am vorbit. Am anunțat că sunt acolo, în sala de judecată. Am spus tare că îmi voi folosi toate informațiile în disciplinar. Am cerut înregistrarea audio a ședinței pentru sesizarea IJ”, a mai spus judecătoarea.

Cercetată și sancționată de Inspecția Judiciară și în 2025

Ea a mai fost cercetată de Inspecția Judiciară și anul trecut și sancționată cu avertisment, după o plângere depusă împotriva sa de către președinta Curții de Apel București, Liliana Arsenie.

Alexe a fost acuzată atunci că a încărcat o hotărâre în sistemul Ecris, pe care ea o redactase, logându-se cu datele grefierei. Avea acordul ei, după cum explica magistrata într-un interviu pentru PressHub.

La audierea de la Inspecția Judiciară, judecătoarea Alexe a afirmat că dacă ar fi știut că un astfel de gest va duce la o anchetă disciplinară „și-ar fi tăiat o mână”, după cum ea însăși a relatat într-o postare pe Facebook.