Incident la Înalta Curte. Judecătoarea care a dat soluția ce riscă să paralizeze traficul aerian a fost scoasă din sală / Ce spune magistrata: „Nu am tăcut”

Judecătoarea Liliana Alexe de la Curtea de Apel București, care a decis suspendarea activității ROMATSA, a fost scoasă din sala unde instanța supremă urma să analizeze recursul împotriva hotărârii, a precizat ICCJ pentru Mediafax. Înalta Curte susține că i-a cerut judecătoarei „să respecte ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată”. Alexe explică, pe Facebook, de ce a mers la proces și de ce a intervenit, spunând că nu a făcut scandal și s-a comportat „decent” și „respectuos”.

Dosarul a avut termen miercuri, 26 august, iar judecătoarea Liliana Alexe, care a dat soluția în primă instanță, a mers la ședința de la ICCJ.

Înalta Curte: „Completul a fost nevoit să apeleze la regulile de restabilire a ordinii şedinţei”

„Doamna judecător a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susţine soluţia pe care a pronunţat-o şi care era favorabilă reclamanţilor. Completul de judecată i-a atras atenţia că nu poate participa la judecată, neavând calitatea de parte în cauză, şi i-a cerut să respecte ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată”, spune Înalta Curte de Casație și Justiție într-un comunicat.

Magistrații care judecă recursul în dosarul ROMATSA au cerut, în cele din urmă, ca judecătoarea de la CAB să fie scoasă din sală.

„Având în vedere intervenţiile repetitive ale doamnei judecător în cursul dezbaterilor, precum şi necesitatea asigurării ordinii şi solemnităţii şedinţei, completul a fost nevoit să apeleze la regulile de restabilire a ordinii şedinţei, solicitând îndepărtarea din sală a doamnei judecător Liliana Cătălina Alexe”, a adăugat ICCJ.

Instanța supremă a mai precizat că reclamanţii a căror hotărâre favorabilă a fost pronunţată în primă instanță de judecătoarea Alexe au cerut recuzarea completului de judecată, invocând lipsa de imparţialitate a acestuia.

Judecătoarea Alexa: „Nu am făcut scandal”

Judecătoarea Liliana Alexe a reacționat prin două mesaje postate pe Facebook, în care spune că nu a făcut scandal.



Ea afirmă că a fost îndepărtată din sală de judecată de către președinta de complet pentru că, în contextul formulării unei cereri de recuzare a completului de judecată de către avocatul angajaților Romatsa, s-a simțit „obligată să aduc la cunoștința completului de recurs faptul că judecătorul Claudiu Răpeanu, membru al completului de judecată, este în relații apropiate cu mine, relații de notorietate, în sensul că ar fi trebuit să fie nașul meu de cununie”, adică „un grad ridicat de intimitate în interacțiune”.



Ea mai spune că a anunțat de la început completului de judecată, președintei completului de recurs și părților, prezența sa în sala de judecată.



„M-am ridicat în picioare. Am vorbit. Am anunțat că sunt acolo, în sala de judecată. Am spus tare că îmi voi folosi toate informațiile în disciplinar. Am cerut înregistrarea audio a ședinței pentru sesizarea IJ”, a mai spus judecătoarea.

„Nu am tăcut”

Într-un alt mesaj, judecătoarea spune că s-a comportat „decent” și „respectuos”:

„Dragii mei, pentru informațiile mincinoase apărute în presă există: public în sală, înregistrarea ședinței, domni avocați care știu cum au stat lucrurile. Evident, nu se așteptau să fiu prezentă în sala de judecată. Dar, m-am comportat în mod decent. Respectuos! Cu bun simt ! Știți că sunt în bună cuviință!”.

Ea a spus și de ce a intervenit:

„Relația mea extrem de apropiată cu un judecător, membru al completului de recurs este element de împărțialitate al dosarului. Am fost în casa judecătorului Claudiu Răpeanu și multe altele … Trebuie cunoscut de părți și completul de judecată.

Nu am tăcut. Mi-ar fi fost rușine de mine să fi tacut și să fi ascuns aceste elemente de facto, personale, importante pentru toți. Vă dați seama dacă ar fi apărut ulterior”.

Decizia din dosarul ROMATSA

Curtea de Apel București a pronunțat în februarie 2026 o decizie prin care suspenda pentru o lună calendaristică certificatul de furnizare servicii a ROMATSA, regia autonomă care se ocupă în România cu dirijarea traficului aerian în România.

Decizia nu este una definitivă sau executorie, deci nu produce efecte juridice. Hotărârea a fost atacată cu recurs.

Sentința Curții de Apel București a fost dată într-un dosar pornit de la un caz de discriminare la angajare. Mai multe persoane au reclamat sistemul de angajare în posturile de controlor de trafic aerian și au cerut suspendarea pentru o lună a licenţelor/autorizațiilor de funcţionare a Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian.

Decizia este una fără precedent și se traduce practic prin posibilitatea închiderii spațiului aerian al țării, nu doar pentru cursele care aterizează și decolează în România, ci și pentru cele care tranzitează spațiul aerian național.

Decizia a fost discutată în luna aprilie și într-o ședință CSAT convocată de președintele Nicușor Dan.

În aceeași, Inspecția Judiciară a anunțat că s-a sesizat din oficiu și va face verificări „în condițiile legii” în privința deciziei Curții de Apel București.

Varianta luată în calcul de MApN

Radu Miruță, ministrul Apărării, care gestionează interimar și portofoliul de la Transporturi, a declarat în luna iulie că MApN caută o variantă să preia sarcinile de control aerian.

„Discuțiile pe care le-am purtat au fost cu varianta de a prelua aceste activități de dirijarea spațiului aerian la zona militară de la Ministerul Apărării. Analizăm preluarea dirijării la MApN”, a spus Miruță la vremea respectivă.

El a subliniat că riscul ca decizia din primă instanță să rămână definitivă este unul mic, precizând că „juriștii apreciază că sunt suficiente argumente ca decizia să nu rămână definitiv așa”.