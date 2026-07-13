Decizie de ultimă oră a Curții de Apel București în cazul azilelor ilegale din Bihor. Viorel Pașca și ceilalți cinci inculpați scapă de control judiciar

Instanța a respins propunerea DIICOT privind luarea unei măsuri preventive Decizia Curții de Apel București este definitivă.

Acuzaţiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată, respectiv complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Curtea de Apel București a admis luni contestațiile celor șase inculpați în dosarul azilelor ilegale din Bihor și a revocat măsura controlului judiciar.

„Respinge ca nefondată contestația formulată de PICCJ-DIICOT împotriva încheierii din data de 02.07.2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București. Înlătură dispoziția privind luarea măsurii controlului judiciar față de inculpați”, se arată în minuta Curții de Apel București, pronunțată luni.

Decizia Curții este definitivă.

Totul a început pe 1 iulie

Viorel Pașca, soția, cei trei fii și femeia care coordona activitatea la asociație au fost plasați sub control judiciar, au fost puși sub acuzare de DIICOT în urma descinderilor din 1 iulie. O zi mai târziu, procurorii au cerut arestarea lor.

Magistratul Tribunalului București a judecat, în primă instanță, propunerea de arestare și a apreciat că nu se justifică o astfel de măsură. Împotriva celor șase inculpați a fost luată măsura controlului judiciar, pe care DIICOT a contestat-o, solicitând Curții arestarea preventivă.

Tribunalul a motivat că persoanelor cazate în casele familiei Pașca li se asigurau hrană, cazare, îmbrăcăminte, medicație și acces la servicii medicale, precum și efectuarea formalităților necesare în caz de deces, chiar dacă într-un cadru neautorizat și insuficient raportat la exigențele legale.

În motivarea deciziei, judecătorul atrăgea atenția că unități medicale, servicii de ambulanță, autorități ale administrației publice locale ori servicii publice de asistență socială au fost cele care au trimis mare parte dintre pacienți la Bihor, pentru că instituțiile de stat nu au găsit alte soluții pentru a le asigura protecția.

În plus, la evaluarea pericolului concret pentru ordinea publică, magistratul tribunalului a făcut trimitere la întregul material probator administrat în cauză, „inclusiv la acele împrejurări care infirmă imaginea unei activități desfășurate exclusiv în condiții degradante”.

„Deși locațiile administrate de inculpați nu funcționau cu respectarea cadrului legal aplicabil furnizării serviciilor sociale și nu îndeplineau standardele impuse de legislația specifică, persoanele cazate beneficiau de spații amenajate pentru locuire dotate cu paturi speciale, noptiere, grupuri sanitare și televizoare, aspecte care relevă existența unor spații de cazare, de curățenie și igienă corespunzătoare. De asemenea, persoanelor cazate le erau asigurate, în mod constant, hrană, îmbrăcăminte, medicație și acces la servicii medicale”, mai subliniază tribunalul în motivare.

Acuzațiile DIICOT

Viorel Pașca este acuzat de către anchetatori de exploatarea a sute de persoane vulnerabile. Conform autorităților, gruparea condusă de acesta a obţinut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donaţii, pensii, indemnizaţii şi alte ajutoare şi beneficii sociale.

Victimele, acuză DIICOT, au fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu au beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-a fost administrat, fie le-a fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient.