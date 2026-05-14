Teodor Țigan, fost șef în Romsilva, obligat de instanţă să restituie bonusul de pensionare de 300.000 de lei. Decizie definitivă

Fostul director al Direcţiei Silvice Arad a pierdut definitiv procesul prin care contesta decizia de concediere a sa, astfel că este obligat să restituie cei aproape 300.000 de lei reprezentând bonusul de pensionare, informează News.ro.

Curtea de Apel Timişoara i-a respins joi contestaţia la hotărârea din 12 decembrie 2025 a Tribunalului Arad, care îl obliga să restituie respectiva sumă.

„Respinge apelul declarat de către apelantul-reclamant-pârât-reconvenţional Ţigan Teodor împotriva Sentinţei civile nr. 1155/12.12.2025 pronunţate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1202/108/2025, în contradictoriu cu (…) Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva. Respinge cererea apelantului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în apel. Ia act de faptul că intimata şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Definitivă”, este soluţia pe scurt a hotărârii luate joi de Curtea de Apel Timişoara, publicată pe portalul instanţelor de judecată.

În 12 decembrie 2025, Tribunalul Arad a constatat „nulitatea actelor adiţionale la contractul de muncă nr. 7047/14.06.2024 şi nr. 3494/13.03.2023, încheiate între reclamant şi Regia Naţională a Pădurilor Romsilva S.A” şi l-a obligat pe Teodor Ţigan să restituie RNP suma de 280.520 lei reprezentând bonusul de pensionare.

Sentinţa a fost contestată de Teodor Ţigan la Curtea de Apel Timişoara, care i-a respins contestaţia.

„Fostul director de la Direcţia Silvică Arad a pierdut definitiv procesul privind bonusul de pensionare. Va fi obligat să dea înapoi aprox. 300.000 de lei. Felicitări juriştilor Romsilva!”, a scris, joi, pe pagina sa de Facebook ministrul interimar al Apelor, Pădurilor şi Mediului, Diana Buzoianu.

Bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, apoi reangajat în Romsilva

Anul trecut, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu situaţia fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan, care a fost pensionat în 2023, a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva ca director al Direcţiei Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul, relata „România Curată”.

Potrivit site-ului citat, Ţigan nu putea încasa prima de pensionare decât la încheierea contractului individual de muncă.

Mai mult, după încasarea bonusului la pensionare, nu s-ar mai fi putut reangaja decât prin concurs sau selecţie, ceea ce, potrivit site-ului Regiei Naţionale a Pădurilor, nu s-a întâmplat, mai arăta sursa citată.

Anterior, Ţigan a dat în judecată regia, după ce a fost concediat, în martie 2025, de la Direcţia Silvică Arad înaintea încheierii contractului de muncă, valabil până în iunie 2025.

Dosarul în care contesta concedierea din 13 martie 2025 a fost înregistrat la Tribunalul Arad în 2 aprilie 2025.