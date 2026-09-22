Decizie în cazul procurorului Bucurică, inculpat după incidentul cu pistolul folosit într-un local. Instanța revocă arestul preventiv și dispune internarea „într-o unitate specializată”

Curtea de Apel Alba Iulia a respins propunerea de prelungire a arestării preventive a procurorului Radu George Bucurică, inculpat pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi ultraj, după ce a folosit, într-un local din judeţul Hunedoara, un pistol letal deţinut ilegal, scrie News.ro.

Judecătorii au decis „internarea medicală provizorie a inculpatului într-o unitate specializată de asistenţă medicală, până la însănătoşire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a determinat luarea măsurii”.

Curtea de Apel Alba Iulia, care săptămâna trecută a amânat pronunţarea în dosarul în care Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a solicitat prelungirea arestării preventive pe numele lui Radu George Bucurică, a decis, luni seară, internarea provizorie a magistratului suspendat din funcţie.

„- Respinge ca nefondată solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia de prelungire a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Bucurică Radu George. Admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de apel Alba Iulia şi, în baza art. 247 şi art. 248 alin. 8 C.p.p, dispune internarea medicală provizorie a inculpatului Bucurică Radu George, în prezent aflat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Alba, într-o unitate specializată de asistenţă medicală, până la însănătoşire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a determinat luarea măsurii”.

– „În baza art. 242 alin. 1 C.p.p., revocă măsura arestării preventive a inculpatului Bucurică Radu George, dispusă prin încheierea penală pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, este decizia pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia.

Soluţia nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 5 zile de la pronunţare, în privinţa dispoziţiei de luare a măsurii internării medicale provizorii.

Surse judiciare susţin că la dosarul cauzei există o expertiză care arată că, la momentul producerii faptelor, Radu George Bucurică avea discernământul abolit.

Scandalul care a dus la reținerea procurorului

În 8 august, un inspector de poliţie aflat la petrecerea dintr-o discotecă din localitatea Ribiţa, judeţul Hunedoara, a chemat poliţiştii, după ce un martor i-a atras atenţia că Bucurică are „un comportament suspect” uitându-se „insistent” la clienţii localului şi că poartă sub geacă ceva ce seamănă cu un pistol.

Magistratul a făcut scandal pe o terasă, după care a fugit, ar fi tras asupra poliţiştilor cu un pistol şi a fost capturat în cele din urmă de poliţişti.

Dus într-un spital pentru investigaţii medicale, ar fi încercat să fugă şi a fost oprit de mascaţii de la trupele speciale de intervenţie.

Radu George Bucurică a fost reţinut atunci pentru 24 de ore, iar Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii şi-a dat avizul pentru ca magistratul să ajungă în faţa judecătorilor de la Alba Iulia. Aceştia însă au decis să-l lase în libertate motivând că a fost depusă o înregistrare din care ar reieşi că nu Bucurică a tras asupra poliţiştilor, chiar dacă deţinea o armă ilegal.

Procurorii au contestat hotărârea la ÎCCJ, iar magistraţii instanţei supreme au stabilit că trebuie arestat. După emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele său, magistratul a fugit, fiind găsit în localitatea Snagov, din judeţul Ilfov, după ce a fost dat în urmărire.

CSM l-a suspendat din funcţie pe Radu Bucurică.

Poliţia Caraş-Severin – Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase îi anulase procurorului, încă din 27 iulie, permisul de port-armă. Magistratul a susţinut că a avut pistolul asupra sa pentru a se „apăra de mafia din Banat”.