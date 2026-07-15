Decizie istorică: SUA, primul vot pentru introducerea permanentă a orei de vară. Ce urmează

Măsura care elimină schimbarea ceasului de două ori pe an, practică respectată în cea mai mare parte a Statelor Unite încă din anii 1960, a primit votul decisiv al deputaților americani și urmează să fie dezbătută de Senat, potrivit BBC.

Plenul Camerei Reprezentanților din SUA s-a pronunțat marți în favoarea stabilirii permanente a orei de vară. Inițiativa a întrunit o largă majoritate, fiind aprobată cu 308 voturi „pentru” și 117 „împotrivă”.

Decizia, susținută de membrii ambelor tabere politice, vizează eliminarea obligativității ca cetățenii americani să își modifice ceasurile de două ori pe an. Concret, măsura ar fixa pe termen lung fusul orar utilizat în mod normal în intervalul dintre lunile martie și noiembrie.

În timpul centralizării voturilor finale, republicanul Scott DesJarlais, cel care a condus ședința, a difuzat de pe telefonul mobil un fragment din celebra melodie „Here Comes the Sun” a trupei The Beatles.

Sprijinul politic și inițiatorii legii

Problema schimbării orei beneficiază de sprijin bipartizan de ani de zile, președintele Donald Trump angajându-se să pună capăt schimbărilor de oră după revenirea sa la Casa Albă.

Deputatul republican Vern Buchanan din Florida, care a prezentat proiectul de lege în ianuarie 2025, a declarat marți că schimbările de oră perturbă programul „fără niciun motiv întemeiat”.

În luna mai, într-o postare pe rețelele sociale, Donald Trump a declarat că „va depune eforturi susținute” pentru ca legea privind schimbarea orei să fie adoptată.

„E timpul ca oamenii să nu-și mai facă griji în legătură cu «ceasul», ca să nu mai vorbim de toată munca și banii cheltuiți pentru această farsă ridicolă, care are loc de două ori pe an. Va fi, de asemenea, o victorie foarte frumoasă pentru Partidul Republican. Profitați de ocazie!”, a spus Trump.

Criticii trecerii permanente la ora de vară au subliniat că aceasta ar duce la dimineți de iarnă mai întunecate, ceea ce ar putea face condițiile de conducere mai periculoase pentru cei care circulă pe șosele la primele ore ale dimineții. Susținătorii orei standard invocă și beneficii pentru sănătate, precum un somn mai bun datorat luminii matinale.

Odată cu aprobarea Camerei Reprezentanților, proiectul de lege se îndreaptă către Senat, care ar putea analiza în perioada următoare o variantă proprie a acestei inițiative. Republicanul din Florida, Rick Scott, a prezentat un proiect de lege identic, denumit și „Sunshine Protection Act” (Legea privind protecția soarelui), în ianuarie 2025.

Istoricul orei de vară în SUA

Încă din Primul Război Mondial, Statele Unite au dat ceasurile înainte în timpul verii pentru a beneficia de mai multă lumină naturală după-amiaza și pentru a economisi energie electrică.

Schimbarea orei este cunoscută sub denumirea de „ora de vară” (Daylight Saving Time – DST). Ceasurile sunt date înapoi în fiecare toamnă pentru a reveni la ora standard.

În 1966 a fost adoptată o lege care a standardizat schimbarea orei la nivel național, deși unele state, printre care Hawaii și Arizona, precum și teritoriile americane Puerto Rico și Insulele Virgine, au ales să nu o aplice.

Doar aproximativ o treime din țările lumii aplică o formă sau alta de oră de vară, iar marea majoritate a acestora se află în Europa, potrivit Pew Research Center.

În Europa, doar Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Islanda, Rusia și Turcia nu aplică ora de vară. În Africa, Egiptul este singura țară care aplică ora de vară.

Sursa foto: Dreamstime.com