Decizie neașteptată a președintei Mexicului. A acceptat invitaţia lui Trump

Preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum a decis în mod neaşteptat să accepte invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a asista la finala Cupei Mondiale de fotbal de duminică, după cum le-a confirmat ea jurnaliştilor.

Lidera uneia dintre cele trei naţiuni care au găzduit competiţia a precizat că a fost invitată direct de preşedintele Donald Trump. Prim-ministrul Mark Carney al Canadei, a treia ţară co-organizatoare, va fi de asemenea prezent la finala competiţiei, a spus ea vineri, conform agențiilor de presă DPA și Agerpres.

Pe 11 iunie, Claudia Sheinbaum a refuzat să participe la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale de fotbal în propria sa ţară. Ea şi-a cedat biletul pe stadionul Azteca unei femei indigene care este un fan înfocat al acestui sport.

Relaţiile dintre Mexic şi Statele Unite sunt în prezent tensionate din cauza unor chestiuni comerciale şi de securitate.

Claudia Sheinbaum s-a mai văzut cu Donald Trump în persoană o singură dată, notează agenția DPA. Acest lucru s-a întâmplat în decembrie, la Washington, la tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale.

Programul deplasării preşedintei mexicane în statul mexican Quintana Roo a fost schimbat pentru a-i permite acesteia să asiste la finala dintre Argentina şi Spania din localitatea East Rutherford, au relatat mass-media mexicane.

Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, regina Letizia, prinţesa încoronată Leonor şi infanta Sofia se vor afla şi ei în SUA duminică pentru a-şi încuraja echipa, la fel ca premierul spaniol Pedro Sanchez.

Preşedintele Argentinei, Javier Milei, nu va asista însă la meci, din superstiţie. Ritualurile provocate de superstiţii, cunoscute în Argentina sub numele de „cabalas”, fac parte din cultura fotbalului pentru mulţi fani. Aceştia urmăresc adesea meciurile în acelaşi loc sau în aceleaşi haine, notează agenția DPA.