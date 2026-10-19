Decizie rară a Israelului după atacurile asupra unei fotojurnaliste Washington Post și asupra unor diplomați europeni în Cisiordania

Poliția israeliană a anunțat luni că a arestat 10 suspecți în cadrul unei anchete privind incidentele violente petrecute în Cisiordania ocupată în weekend, printre care se numără atacuri asupra unei fotojurnaliste „Washington Post” și asupra unor diplomați europeni, transmite Reuters.

Arestările au avut loc în urma apelurilor din partea Statelor Unite, cel mai apropiat aliat al Israelului, de a lua măsuri ferme împotriva violenței coloniștilor și de a-i încarcera pe autorii atacului asupra fotojurnalistului de la „Washington Post”. Franța, Belgia și Polonia, ai căror diplomați au fost atacați, au solicitat, de asemenea, Israelului să ia măsuri.

Poliția a declarat că suspecții au fost arestați în cadrul unei operațiuni desfășurate înainte de răsărit, fiind bănuiți de implicare în acte de violență, încălcarea unui ordin de acces interzis într-o zonă militară și construcții ilegale.

Suspecții, a căror identitate nu a fost dezvăluită de poliție, au fost reținuți pentru a fi interogați. Postul de radio al armatei israeliene a relatat că suspecții sunt cetățeni israelieni.

Urmărirea penală a coloniștilor israelieni este rară.

Un videoclip difuzat de poliție cu privire la operațiunea desfășurată în zori pare să arate două praștii, folosite pentru a arunca cu pietre, găsite într-una dintre proprietăți. La operațiune au participat poliția, forțele militare și serviciul de securitate internă Shin Bet.

WATCH: Israeli police say 10 suspects were arrested in dawn raids in the West Bank following attacks on a Washington Post photographer and European diplomats. https://t.co/Z5xaLMKVNm — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 19, 2026

Referindu-se la Cisiordania prin denumirea sa biblică „Iudeea și Samaria”, comisarul de poliție israelian Daniel Levy a afirmat că legea se aplică tuturor, „indiferent de identitate sau apartenență”.

„Poliția israeliană se angajează să asigure aplicarea legii în mod profesional, echitabil și imparțial, pe baza probelor și în conformitate cu legea”, a spus în comunicatul prin care a anunțat arestările.

Vineri, coloniști israelieni mascați au fost filmați în timp ce o agresau pe fotojurnalista „Washington Post”, Heidi Levine, cetățeană americană, care realiza un reportaj despre recoltarea măslinelor de către palestinieni în Cisiordania. Levine a fost internată în spital după ce a suferit mai multe leziuni în urma atacului și a fost supusă unei intervenții chirurgicale la un deget.

Washington Post a făcut publice imagini cu atacul violent:

Masked Israeli settlers attacked Palestinian villagers on Friday, setting olive groves on fire and slinging rocks. Caught in the attack was Post photographer Heidi Levine. “They just kept kicking me and kicking me, like probably 50 times,” Levine said. https://t.co/9YLUuU9ktP https://t.co/0SrFcIW4as — The Washington Post (@washingtonpost) October 16, 2026

Sâmbătă, diplomați francezi, belgieni și polonezi, precum și un primar francez, au fost atacați de coloniști mascați într-o altă zonă a Cisiordaniei. De asemenea, un vehicul diplomatic belgian a fost avariat.

Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, și armata au dat vina pe „revoluționari israelieni” pentru atacul asupra diplomaților.

Cu toate acestea, prim-ministrul Benjamin Netanyahu, a cărui coaliție religio-naționalistă se preconizează că își va pierde majoritatea guvernamentală la alegerile din 27 octombrie, s-a arătat mai circumspect.

El a afirmat că diplomații au pătruns într-o „zonă sensibilă, cu un istoric de confruntări”, fără a se coordona cu armata. El a mai afirmat că circumstanțele atacului asupra lui Levine sunt „neclare”. Levine a declarat că a fost atacată de coloniști, iar președintele Israelului, Isaac Herzog, și-a cerut scuze.

Atacurile coloniștilor asupra palestinienilor sunt în creștere, înregistrându-se cel puțin 170 de incidente începând cu 27 septembrie, potrivit Yesh Din, o organizație israeliană pentru drepturile omului. Jurnaliștii, activiștii israelieni și observatorii străini au fost, de asemenea, vizați.