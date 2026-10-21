DECIZIE-SURPRIZĂ Scandia Sibiu înființează o companie de transport aerian, alături de doi parteneri; unul dintre ei este reprezentat de fiul unui fost „Rege al Asfaltului”

Producătorul pateurilor și conservelor de carne Bucegi și Scandia Sibiu, Scandia Food, unul dintre cele mai vechi branduri românești din industria alimentară, pune bazele unei companii având ca obiect de activitate transportul aerian de pasageri.

Proiectul este lansat împreună cu alte două firme, dintre care una este reprezentată de Costel Cășuneanu, fiul omului de afaceri cu același nume, supranumit într-o perioadă „Regele asfaltului” datorită contractelor primite de la stat pentru reabilitarea drumurilor.

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