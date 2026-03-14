„Declar război pe toate fronturile”. Primarul Capitalei vrea măsuri drastice contra afișajului stradal ilegal. Apelul lui Ciucu către artiști

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că a cerut Poliției Locale să ia măsuri contra firmelor și persoanelor care vandalizează Bucureștiul prin lipirea ilegală a posterelor cu artiști. Primarul face totodată apel la artişti să nu mai accepte să fie promovaţi prin afişaj ilegal.

Fenomenul este unul „generalizat” şi e „ruşinos” pentru capitala României, a scris Ciprian Ciucu, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

„Alături de grafitti (de fapt tagging), afişajul ilegal cu postere este o boală oribilă care sluţeşte Bucureştiul şi pe care nu a tratat-o nimeni! Am dispus poliţiei locale să identifice toate firmele care, în mod organizat, vandalizează oraşul şi să le facă plângeri penale patronilor şi administratorilor acestor societăţi”, anunță Ciucu.

El menţionează că a dispus instituţiilor care au stâlpi (STB, iluminat, străzi) să acţioneze în justiţie companiile care „parazitează” spaţiul public, pentru a-şi recupera toate costurile cu curăţirea. „Este mai scump să cureţi un afiş decât să îl lipeşti”, subliniază primarul Ciprian Ciucu, potrivit Agerpres.

„Artiştii să nu accepte promovarea prin afişaj ilegal”

„Judecătorii care judecă astfel de cazuri de vandalizări sunt parte a problemei. Peste 99% din cazurile de vandalizare se soluţionează cu un mare nimic. Pentru ei nu e o problemă că oraşul arată în halul în care arată şi că ne va costa zeci de milioane să ne curăţăm clădirile de grafitti”, adaugă primarul.

Ciucu ataşează şi imagini cu un cabinet tehnic stradal, care a fost acoperit cu afişe, la o zi după ce fusese curăţat.

„În Sectorul 6, având o Poliţie Locală reformată şi funcţională, am reuşit să eliminăm acest afişaj. Declar război pe toate fronturile acestor firme-parazit. Iar pe artiştii care se lasă promovaţi în acest mod necivilizat, prin vandalism, ar trebui să îi încerce un sentiment de jenă”, adaugă el.

Ce amenzi riscă cei care lipesc în mod ilegal afişe

Pe 6 martie, Poliţia Locală a Capitalei reitera faptul că persoanele care lipesc în mod ilegal afişe în zona centrală riscă amenzi. La momentul respectiv, a fost surprins pe camere video un bărbat care lipea afişe pe cutia semaforului din intersecţia Splaiul Independenţei cu Bd. Schitu Măgureanu.

„Pe lângă amenda de 3.000 de lei, i-au confiscat şi cele 120 de afişe. În plus, au dispus să înlăture ce a lipit şi să aducă zona pe care a vandalizat-o la starea iniţială. Supraveghem permanent aceste fenomene de vandalism”, informa Poliţia Locală pe pagina sa de Facebook.