Fraza ambasadoarei SUA despre România, confirmată de cel mai mare ziar financiar al lumii. Reacția guvernului american

După ce Wall Street Journal a scris că ambasadoarea lui Donald Trump în Grecia a sugerat că SUA ar putea răsturna guverne, cu referire la România, dar și la Grecia, Financial Times, o publicație vine să confirme povestea și să spună când și unde a fost făcută declarația.

Ambasadoarea lui Donald Trump în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a provocat un val de reacții politice la București și la Atena după ce a sugerat că SUA ar putea răsturna guverne, într-o declarație care părea să se refere la căderea guvernului român, de la începutul acestui an, potrivit Wall Street Journal.

Cotidianul american a scris că Guilfoyle, făcând aluzie la prăbușirea iminentă a guvernului român, a afirmat: „Putem face asta oricărei țări pe care o dorim. Putem face asta și aici.”

Guilfoyle a vorbit despre România în acești termeni pe 18 martie, în timpul unei cine oficiale la ambasada SUA din Atena, la care au participat peste 12 persoane, inclusiv politicieni, personal al ambasadei și personal militar, a declarat pentru Financial Times o persoană familiarizată cu subiectul.

Guvernul României s-a prăbușit în luna mai, când social-democrații s-au retras din coaliția de guvernare și au votat alături de opoziția de extremă dreaptă pentru a-l demite pe prim-ministrul Ilie Bolojan.

Ce spune Departamentul de Stat despre relația cu România

Financial Times citează un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, care a declarat că Washingtonul „apreciază parteneriatul strategic cu România, care rămâne puternic în ceea ce privește prioritățile noastre comune, inclusiv securitatea energetică și redistribuirea sarcinilor în domeniul apărării”.

Ceva mai devreme, luni, ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg declarase că „Statele Unite au încredere deplină în democrația din România” și că sistemul politic românesc este cel care trebuie să își rezolve problemele interne.

„Noi am afirmat, încă de la începutul problemelor interne, din acest guvern, că Statele Unite au încredere deplină în democrația din România că va rezolva această provocare și altele care vor apărea, că asta este o problemă pe care România trebuie să o rezolve pe cont propriu. Aveți în vedere că democrația poate fi complicată. De fapt, în unele cazuri, este concepută să fie complicată, dar este, de departe, cel mai bun sistem pe care îl avem”, a declarat Darryl Nirenberg, conform imaginilor difuzate luni de Digi24.

FT: Guilfoyle a insistat ca România să achiziționeze cantități semnificative de gaz natural lichefiat din SUA

Financial Times scrie că Guilfoyle s-a deplasat la București după cina de la Atena și s-a întâlnit cu membri ai Partidului Social-Democrat (PSD) la sfârșitul lunii martie, printre care președintele Sorin Grindeanu și ministrul energiei de atunci, Bogdan Ivan.

Nu este clar dacă ambasadoarea i-a sfătuit să se retragă din coaliția de guvernare, scrie cotidianul financiar.

Guilfoyle s-a aflat la București pentru a promova un coridor de gaze din Grecia, prin Bulgaria și România, așa-numitul Coridor Vertical, către Ucraina. De asemenea, ea a insistat ca România să achiziționeze cantități semnificative de gaz natural lichefiat din SUA, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Financial Times.

Deși Bolojan a susținut proiectul coridorului de gaze, el a refuzat să cumpere cantități mult mai mari de gaz lichefiat din SUA, întrucât România dispune de resurse proprii semnificative, potrivit surselor menționate.

PSD nu a fost de acord cu Bolojan în privința achiziționării unei cantități mai mari de gaz lichefiat american, acesta fiind unul dintre motivele pentru care partidul s-a retras în cele din urmă din coaliția de guvernare, au adăugat sursele citate de ziar.

Grindeanu a respins acuzațiile de complicitate cu SUA. Financial Times îl citează și pe premierul desemnat Siegfried Mureșan, care a spus că întâlnirea dintre Guilfoyle și social-democrații români „a părut conspirativă” și ar trebui să facă obiectul unei anchete.

Reacția guvernului de la Atena

Wall Street Journal a scris că ambasadoarea americană în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a dat de înțeles în primăvară, înainte ca Guvernul Ilie Bolojan să cadă în urma unei moțiuni de cenzură, că Statele Unite au fost implicate în asta.

„În luna martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o ceartă cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați”.

Potrivit surselor WSJ, ea a preconizat căderea guvernului Român (demis de Parlament pe 5 mai) și le-a spus celor prezenți la cina de la Atena: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.

Discuția a devenit aprinsă, Papastavrou răspunzând că Statele Unite nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor, a scris WSJ.

Avocatul lui Guilfoyle, a mai scris ziarul, a contestat modul în care a fost relatată această discuție.

Pasajul face parte dintr-un material lung care descrie eforturile ambasadoarei SUA, ajutată de un lobbyst grec, de a-i convinge pe aliații din estul Europei să achiziționeze gaze naturale americane în valoare de miliarde de dolari prin intermediul unui „coridor vertical de gaze” menit să primească gaz natural lichefiat (GNL) american în Grecia și să-l transporte în Ucraina.

Articolul a stârnit rumoare și la Atena, unde opoziția de stânga a cerut guvernului de centru dreapta al premierului Kyriakos Mitsotakis să reacționeze.

Luni seară, un purtător de cuvânt a oferit o declarație nuanțată.

„Nu s-a pus niciodată problema unei amenințări la adresa guvernului elen . . . și nici nu s-ar tolera vreodată așa ceva”, a spus purtătorul de cuvânt. Acesta a adăugat că relațiile cu SUA sunt „mai strânse și mai stabile ca niciodată”.