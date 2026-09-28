Scandalul ambasadoarei SUA ia amploare și în Grecia. „Comentarii inacceptabile cu privire la căderea guvernului român”

Partidele ELAS, PASOK și Syriza au reacționat vehement după o dezvăluire a ziarului Wall Street Journal (WSJ) privind presupusele amenințări cu doborârea guvernului lansate de ambasadoarea SUA Kimberly Guilfoyle într-o discuție cu ministrul elen al Energiei Stavros Papastavrou.

Partidele de opoziție din Grecia acuză „insulte la adresa constituției”, în vreme ce cer reacții și „linii roșii”, după ce cotidianul Wall Street Journal a scris că ambasadoarea SUA Kimberly Guilfoyle l-ar fi amenințat pe ministrul elen al Energiei, cu câteva săptămâni înainte de căderea guvernului din România, cu fraza: „Putem face asta în orice țară dorim”.

ELAS, partidul fostului premier Alexis Tsipras, a observat că guvernul nu a reacționat mai bine de 24 de ore după publicarea articolului WSJ care spune că ambasadoarea SUA ar fi făcut „comentarii fără precedent și inacceptabile cu privire la căderea guvernului român și la posibilitatea ca ceva similar să se întâmple în Grecia”.

Guvernul „rămâne în continuare tăcut, fără a confirma sau a infirma incidentul”, a observat Haris Tzimitras, șeful departamentului de politică externă al ELAS.

Acesta a cerut guvernului „să clarifice imediat poporului grec dacă incidentul în cauză a avut loc efectiv și, dacă da, de ce a fost ascuns încă din luna martie, precum și dacă și cum a reacționat”.

În orice caz, a afirmat ELAS, „presupusul incident dovedește încă o dată de ce politica acestui aliat și cecul în alb dăunează Greciei. De aceea sunt necesare linii roșii în relațiile noastre cu SUA, pe care, desigur, guvernul Mitsotakis pare incapabil sau nevoit să le stabilească”.

„O insultă adusă Constituției țării”

„Dezvăluirile ziarului Wall Street Journal privind acțiunile ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, menite să promoveze gazul natural lichefiat american în regiunea balcanică, inclusiv, evident, în Grecia, sunt extrem de grave, iar guvernul nu poate rămâne tăcut”, a spus și Syriza într-o declarație, potrivit ERT News.

„Conform relatării, în luna martie a anului trecut, doamna Guilfoyle l-a amenințat direct pe ministrul Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou, spunându-i, cu câteva săptămâni înainte de căderea guvernului român, următoarea frază: «Putem face asta în orice țară dorim. Putem face asta și aici»”.

„Guvernul și prim-ministrul personal trebuie să spună imediat dacă este sau nu adevărat că domnul Papastavrou a fost amenințat de ambasadoareaSUA. Dacă este adevărat, nu avem de-a face cu un simplu incident diplomatic, ci cu o insultă adusă însăși constituției țării”, a spus un oficial al partidului.

„În plus, guvernul Mitsotakis trebuie să explice, în lumina acestor evoluții, insistența sa asupra Coridorului Vertical și asupra dependenței crescânde a țării de gazul natural lichefiat american, în care, potrivit raportului, este implicată o întreagă rețea care include, pe lângă Guilfoyle, mari companii și lobbyiști”, a mai spus Syriza.

„Tăcerea guvernului elen nu poate fi considerată un răspuns”

Partidul Socialist (PASOK) a reacționat la rândul său, spunând că articolul „ridică întrebări destul de serioase, la care tăcerea guvernului elen nu poate fi considerată un răspuns”.

„Faptul că în viața publică a țării se creează și se mențin zone de umbră – în special în ceea ce privește rolul misiunilor diplomatice ale țărilor terțe în Grecia – agravează deficitul de încredere al cetățenilor în stat”, au subliniat într-o declarație comună Dimitris Mantzos și Frangiskos Parasiris, președintele Comisiei pentru afaceri externe și, respectiv, președintele Comisiei pentru energie din acest partid.

Guvernul și, în special, ministerele coresponsabile – Afacerilor Externe și Energiei și Mediului – au spus ei, „sunt singurele responsabile de furnizarea oricărei explicații necesare și de adoptarea unei poziții cu privire la validitatea publicației”.

Ce a spus ambasadoarea SUA, potrivit Wall Street Journal

Ziarul american a scris că ambasadoarea americană în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a dat de înțeles în primăvară, înainte ca Guvernul Ilie Bolojan să cadă în urma unei moțiuni de cenzură, că Statele Unite au fost implicate în asta.

„În luna martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o ceartă cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați”.

Potrivit surselor WSJ, ea a preconizat căderea guvernului Român (demis de Parlament pe 5 mai) și le-a spus celor prezenți la cina de la Atena: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.

Discuția a devenit aprinsă, Papastavrou răspunzând că Statele Unite nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor, a scris WSJ.

Avocatul lui Guilfoyle, a mai scris ziarul, a contestat modul în care a fost relatată această discuție.

Pasajul face parte dintr-un material lung care descrie eforturile ambasadoarei SUA, ajutată de un lobbyst grec, de a-i convinge pe aliații din estul Europei să achiziționeze gaze naturale americane în valoare de miliarde de dolari prin intermediul unui „coridor vertical de gaze” menit să primească gaz natural lichefiat (GNL) american în Grecia și să-l transporte în Ucraina.

Americanii vor să-și vândă gazul prin „Coridorul vertical”

În luna aprilie, Guilfoyle, fostă logodnică a fiului cel mare al președintelui american, Donald Trump Jr. a fost la o conferință The Economist de la București.

Acolo, atât ea, cât și ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, au spus că SUA sunt interesate de proiectul „Coridorul vertical” – ruta de transport al gazelor, care leagă Grecia cu Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Moldova și Ucraina.

„Prin conectarea terminalelor GPL din Grecia la România, prin Bulgaria și Moldova până în Ucraina, acest coridor vertical este mai mult decât infrastructură, el reprezintă libertatea”, a afirmat Guilfoyle.

Oficialul american a precizat că este „nevoie de acțiuni concrete, avem nevoie de companii aici și de alți actori în regiune pentru a asigura lanțul energetic al Statelor Unite. Acestea sunt mult mai mult decât simple aranjamente comerciale. Ele reprezintă un parteneriat strategic cu Statele Unite, care vă va susține securitatea energetică în deceniile următoare”.

Ce spunea ministrul PSD al Energiei

Tot atunci, ministrul PSD al energiei Bogdan Ivan a spus că respectivul Coridor Vertical „este o investiție strategică în securitatea energetică a regiunii, inițiată de România și dezvoltată împreună cu partenerii noștri din SUA, Bulgaria și Grecia.”

„Gazul natural lichefiat (LNG) este o componentă esențială pentru diversificare și securitate energetică. Pe scurt, vom avea mai multe rute de aprovizionare, mai multă siguranță și, cel mai important, prețuri mai bune la energie“, a afirmat ministrul.

„Trebuie să mizăm pe avantajele noastre, iar consolidarea relației cu Statele Unite este fundamentală”, a mai afirmat oficialul român.

Ilie Bolojan nu a dat multe declarații despre Coridorul Vertical, iar în cele făcute nu a vorbit despre achiziția de gaz american, ci de interconectarea țărilor de pe traseu.

„Pe coridorul vertical Nord-Sud, în zona Bulgariei, mai trebuie crescută capacitatea, în aşa fel încât aceste ţări să aibă posibilitatea de interconectare şi să ne susţinem unii pe alţii în situaţii de criză”, a spus Bolojan la jumătatea lunii martie.

Coridorul Vertical este menționat în programul de guvernare depus sâmbătă la Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșa, în contrextul parteneriatului strategic cu SUA prin investiții în tehnologie, energie, apărare.