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Actualitate

Scandalul ambasadoarei SUA ia amploare și în Grecia. „Comentarii inacceptabile cu privire la căderea guvernului român”

Adrian Cochino
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Partidele de opoziție din Grecia acuză „insulte la adresa constituției”, în vreme ce cer reacții și „linii roșii”, după ce cotidianul Wall Street Journal a scris că ambasadoarea SUA Kimberly Guilfoyle l-ar fi amenințat pe ministrul elen al Energiei, cu câteva săptămâni înainte de căderea guvernului din România, cu fraza: „Putem face asta în orice țară dorim”.

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Partidele ELAS, PASOK și Syriza au reacționat vehement după o dezvăluire a ziarului Wall Street Journal (WSJ) privind presupusele amenințări cu doborârea guvernului lansate de ambasadoarea SUA Kimberly Guilfoyle într-o discuție cu ministrul elen al Energiei Stavros Papastavrou.