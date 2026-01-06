„Declarație de intenție” pentru desfășurarea unei forțe multinaționale, semnată de Ucraina cu două mari puteri europene / Zelenski indică „ce trebuie să rezolvăm cu adevărat”

Fotografie de grup la Palatul Élysée din Paris, Franța, pe 6 ianuarie 2026, în marja summitului „Coaliției de Voință”. FOTO: Jeanne Accorsini / Pool / Bestimage / Profimedia

Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat, marți, la Paris o „declarație de intenție” privind desfășurarea viitoare a unor forțe multinaționale în Ucraina, ca garanție de securitate pentru Kiev, după ce se va ajunge la un armistițiu.

Semnarea acestei declaraţii de intenţie „deschide calea către un cadru juridic în care (militarii) ar putea fi detaşaţi pentru a asigura securitatea” teritoriului ucrainean, a declarat premierul britanic Keir Starmer, potrivit News.ro.

Franţa şi Regatul Unit vor putea instala „hub-uri militare” în Ucraina, a precizat Starmer.

Cele 35 de ţări membre ale „Coaliţiei de Voinţă” au aprobat garanţii de securitate „solide” pentru Ucraina, a spus, la rândul său, preşedintele Emmanuel Macron.

„Pe baza întregii munci depuse în ultimele luni, ne-am consolidat abordarea prin instituirea unor mecanisme de supraveghere a încetării focului, care vor fi plasate sub conducerea americană”, a anunţat liderul francez, „dar cu contribuţii din partea mai multor state care şi-au manifestat disponibilitatea”, a precizat el.

„Garanţiile de securitate sunt cheia împotriva unei capitulări ucrainene”, a mai spus Macron.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a anunţat că trupele germane ar putea participa la forţa multinaţională, dar în afara Ucrainei.

În schimb, prim-ministrul italian Giorgia Meloni a spus marţi că i-a informat pe aliaţii europeni ai Ucrainei şi pe emisarii americani că exclude trimiterea de trupe italiene pe teren în cadrul garanţiilor de securitate oferite Kievului odată cu încheierea unui armistiţiu cu Rusia.

„Reafirmând sprijinul Italiei pentru securitatea Ucrainei, în conformitate cu ceea ce s-a făcut întotdeauna, preşedinta (Consiliului de miniștri, n.r.) Meloni a reamintit anumite puncte-cheie ale poziţiei guvernului italian cu privire la problema garanţiilor, în special excluderea utilizării trupelor italiene pe teren”, a precizat biroul său într-un comunicat, la încheierea reuniunii de la Paris a „Coaliţiei de Voinţă”.

Schimbare în poziția SUA

Cu un ton mai prietenos decât președintele american Donald Trump, care spusese mai devreme la Washington o lungă anecdotă în care îl ironiza pe Macron, emisarul său la Paris, Steve Witkoff, l-a numit pe liderul francez „un om incredibil”, notează Sky News.

El a spus, alături de ginerele lui Trump, Jared Kushner, că se va întâlni din nou cu delegaţia ucraineană marţi seară şi că „au încheiat în mare parte protocoalele de securitate”.

În plus, Witkoff a spus că liderii sunt aproape de ceea ce el a descris ca fiind un „acord de prosperitate” pentru Kiev.

„Vreau să vă spun următorul lucru: suntem aici pentru a media şi a ajuta în procesul de pace şi suntem pregătiţi să facem tot ce este necesar pentru a ajunge la acest obiectiv. Preşedintele Trump crede cu tărie şi fervoare că aceste crime trebuie să înceteze, că masacrul trebuie să înceteze”, a adăugat Witkoff.

„Nu am nimic de adăugat, a fost spus perfect”, a declarat şi Kushner.

Răspunzând la întrebările reporterilor, preşedintele Emmanuel Macron a subliniat importanţa Statelor Unite în oferirea de garanţii de securitate pentru Ucraina.

„Ei sunt singurii care au capacitatea de a oferi anumite garanţii, iar toate acestea sunt de o importanţă crucială”, a spus Macron.

Însă liderul francez a subliniat că „ultimele săptămâni au ilustrat o schimbare (în poziţia americană)”. El nu a precizat în ce constă această schimbare.

Zelenski indică explicit „problema teritoriului”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris noua Declaraţie de la Paris ca fiind „foarte concretă”.

„Aceasta ilustrează dorinţa Coaliţiei şi a ţărilor europene de a lucra pentru pace”, a spus liderul de la Kiev.

„Vrem să fim pregătiţi, astfel încât, atunci când diplomaţia va ajunge la pace, să putem mobiliza forţele coaliţiei să acţioneze”, a explicat el.

Ucraina are deja suficiente detalii şi ştie care ţări se vor implica în acord, inclusiv cu ce va contribui fiecare dintre ele separat, a menţionat Zelenski.

De asemenea, s-au înregistrat progrese în discuţiile cu delegaţia SUA de la Paris în ceea ce priveşte monitorizarea păcii, a adăugat președintele ucrainean.

Zelenski a spus, totuși, că unele probleme „rămân deschise”, inclusiv planul de pace revizuit în 20 de puncte.

„Ceea ce trebuie să rezolvăm cu adevărat este problema teritoriului”, a precizat el. „Avem o serie de idei care ar putea fi utile”, a mai spus liderul ucrainean.