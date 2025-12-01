Declarație surprinzătoare a unui miliardar din Elveția, țară care tocmai a respins prin referendum impozitarea cu 50% a marilor averi moștenite: „Nu se poate”

Un cunoscut miliardar elvețian a cerut impozitarea mai agresivă a celor bogați, declarația venind după ce concetățenii săi au respins în mod categoric, prin referendum, propunerea de a introduce un impozit de 50% pe averile moștenite de peste 50 de milioane de franci elvețieni (62 de milioane de dolari), transmite Reuters.

Alfred Gantner, cofondator al firmei de capital privat Partners Group, a spus că concentrarea crescândă a bogăției este o problemă globală. Declarațiile au apărut într-un articol publicat luni în ziarul elvețian Tages-Anzeiger, care l-a intervievat pe antreprenor săptămâna trecută.

„Nu se poate ca în această țară câțiva oameni să aibă averi uriașe, iar alții să nu știe cum își vor plăti asigurarea de sănătate și chiria”, a declarat Gantner, care se referă la sine și ca Fredy.

Dacă nu se ia nicio măsură pentru a rezolva problema, atunci „Elon Musk, Mark Zuckerberg și Fredy Gantner vor acumula și mai mulți bani în următorii 20 de ani”, a spus Gantner.

Elveția este unul dintre cele mai importante centre de gestionare a averilor din lume, iar aproximativ 2.500 de contribuabili din țară au active în valoare de peste 50 de milioane de franci, potrivit autorităților fiscale elvețiene.

Peste 78% dintre alegătorii elvețieni au respins duminică, în cadrul unui referendum, propunerea privind impozitul pe moștenire, un procent mai mare decât cel preconizat de sondaje.

Gantner, care a descris norocul drept un factor important în acumularea unei averi mari, a afirmat că impozitele pe moștenire nu sunt o soluție viabilă, argumentând că acestea pot fi ușor eludate.

„Avem nevoie de o impozitare progresivă a averii. De exemplu, s-ar putea spune că peste 200 de milioane de franci elvețieni se datorează impozite de 1%. La jumătate de miliard, ar fi 1,2%, la un miliard, 1,5% și așa mai departe”, a spus el.

Gantner, care face presiuni pentru ca Elveția să respingă acordul care va aprofunda legăturile economice cu Uniunea Europeană, ocupă locul 1045 în lista miliardarilor Forbes din 2025, cu o avere netă estimată la 3,5 miliarde de dolari.