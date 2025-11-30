Elveția respinge categoric o taxă de 50% pe marile moșteniri. Propunerea pentru „impozitarea super-bogaților” a căzut cu 78% din voturi

Elveția a respins duminică, cu un scor covârșitor, propunerea de a introduce o taxă de 50% pe averile moștenite de peste 50 de milioane de franci elvețieni (circa 62 de milioane de dolari). Aproximativ 78% dintre alegători au votat împotriva planului, un rezultat chiar mai categoric decât opoziția de două treimi indicată în sondaje, notează Reuters.

Votul a fost urmărit cu atenție de sectorul bancar, fiind privit ca un test al apetitului pentru redistribuirea averilor în Elveția, în condițiile în care alte țări, precum Norvegia, au consolidat taxele pe avere sau au discutat măsuri similare.

Elveția găzduiește unele dintre cele mai scumpe orașe din lume, iar îngrijorarea privind costul vieții a devenit tot mai prezentă în politica locală.

Propunerea, inițiată de organizația de tineret a Partidului Social Democrat (JUSO), urmărea să finanțeze proiecte menite să reducă impactul schimbărilor climatice. „Cei super-bogați moștenesc miliarde, noi moștenim crize”, au argumentat inițiatorii.

Criticii inițiativei au avertizat că o astfel de măsură ar putea determina o plecare a persoanelor foarte bogate din Elveția, ceea ce ar reduce veniturile totale din taxe. Guvernul elvețian a îndemnat alegătorii să respingă propunerea.

Foto: © Sam74100 | Dreamstime.com