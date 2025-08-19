Declarație surprinzătoare făcută de Serghei Lavrov: „Rusia nu a avut niciodată intenția de a ocupa Crimeea sau Donbasul”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Rusia nu a încercat niciodată să ocupe teritoriile ucrainene, ci a dorit doar să protejeze poporul rus, potrivit Ukrainska Pravda.

„Vreau să subliniez din nou că noi nu am spus niciodată că trebuie doar să cucerim niște teritorii. Nici Crimeea, nici Donbasul, nici Novorossia (nu există o astfel de țară, dar așa numesc rușii Ucraina n.r.) ca teritorii nu au fost vreodată scopul nostru”, a declarat Lavrov.

Lavrov mai susține că Moscova a „dorint mereu să îi protejeze pe rușii care trăiesc de sute de ani în teritoriile menționate”.

Șeful diplomației ruse a mai afirmat că, în timpul președinției lui Volodimir Zelenski, Ucraina ar fi „adoptat legi menite să distrugă drepturile vorbitorilor de limbă rusă”.

Rusia a invadat și ocupat Crimeea și o parte din Donbas în 2014. În 2022, Federația Rusă a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei.

Chestiunile teritoriale vor fi decise între Rusia și Ucraina, anunță Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, după discuțiile de la Casa Albă, că este dispus să se întâlnească direct cu liderul rus Vladimir Putin pentru a pune capăt invaziei din Ucraina, relatează AFP, CNN și Sky News. De asemenea, el a precizat că chestiunile teritoriale vor fi decise între Rusia și Ucraina.

„Am confirmat – și toți liderii europeni m-au susținut – că suntem pregătiți pentru o întâlnire bilaterală cu Putin”, a declarat Zelenski pentru presa ucraineană în fața Casei Albe, după discuțiile cu liderii europeni și cu Trump.

Cancelarul german Friedrich Merz a făcut o comparație neașteptată, după întâlnire.

„În ceea ce privește întrebarea cine va participa la garanțiile de securitate… este absolut clar că întreaga Europă ar trebui să participe”, a declarat Merz, potrivit BBC News.

El a criticat, de asemenea, tactica de negociere a Moscovei cu Kievul.

„Cererea Rusiei ca Kievul să renunțe la părțile libere din Donbas este, pentru a pune lucrurile în perspectivă, echivalentă cu renunțarea Statelor Unite la Florida”, a afirmat cancelarul federal.