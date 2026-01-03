Declarații cutremurătoare ale românului care a intervenit la incendiul din Crans Montana. El explică de ce sunt atât de multe victime tinere

George, românul care a ajutat la scoaterea victimelor din barul ars din Crans-Montana, a explicat cum panica și ușa îngustă de acces a localului au făcut foarte multe victime. Românul a mai spus și motivul pentru care multe dintre victimele tragediei sunt tineri.

Vă avertizăm că urmează informații care pot avea un impact emoțional

Incendiul din noaptea de Revelion din barul Le Constellation, din stațiunea elvețiană Crans-Montana, s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și 119 răniți. Majoritatea sunt tineri cu vârste între 18 și 26 de ani.

George, român stabilit de 5 ani în Elveția, a mărturisit, pentru Știrile ProTV, că soția i-a atras atenția că în apropiere de locuința lor se petrece o tragedie.

„Soția mea a venit și mi-a spus că s-a întâmplat ceva jos la un restaurant, a văzut copiii cum ies de acolo și țipă, iar eu am ieșit. În momentul respectiv am lăsat copilul și am ieșit afară să văd despre ce este vorba. Când am ieșit afară, auzeam țipete de la fiecare copil în parte care țipa să după ajutor și la un moment dat am zis să intru înăuntru să văd despre ce e vorba”, a povestit George, pentru Știrile ProTV.

Românul a mai spus că a intrat în club în urma paramedicilor, dar fumul dens nu îi permitea să respire.

„Era foarte mult fum și ușor, ușor am început să scoatem oamenii. Eu am ajutat paramedicii să scoată oamenii, la baza scărilor, îi duceam în diferite locații, în restaurantul din apropiere sau în bancă. I-am ajutat cu pături, cu apă, cu tot ce mie mi-a stat în putință, oarecum am văzut foarte mulți oameni, foarte mulți copii, chiar și minori, terorizați de flăcări, arși, foarte multe cicatrici. (…) Am întrebat medicii dacă poți să ajut, iar pompierii și medicii mi-au spus că da, dacă te simți confortabil și crezi că poți să faci lucrul ăsta, poți să faci”, a declarat el.

„Se călcau în picioare”

George spune că localul era mic, iar foarte mulți oameni erau în încăpere. El a mai spus că a văzut mulți tineri ieșind cu arsuri pe cap.

„Nu au apucat să iasă pentru că se călcau în picioare, efectiv s-au călcat în picioare, iar plasticul de sus, vă dați seama, s-a topit instant, a căzut pe capetele oamenilor, pentru că foarte mulți care au ieșit dinăuntru au fost arși pe pe cap, la urechi, la gât, la ochi, am văzut foarte multe lucruri, multe lucruri care efectiv pe mine m-a marcat ca și durere sufletească”, a mai spus românul.

Românul a explicat și de ce sunt atât de multe victime tinere: „În fiecare weekend copiii se adunau aici, adică vorbim de copii adolescenți de 18 ani și mai mult”.

Ce se știe până acum despre tragedie

Conform autorităților elvețiene, 40 de persoane au murit, dar 10 dintre acestea sunt neidentificate încă. Există 119 persoane rănite, dintre care 113 au fost identificate oficial. Printre ei se numără 71 de elvețieni, 14 francezi și 11 italieni.

Incendiul a fost cauzat de scânteile provocate de artificiile atașate la sticlele de șampanie, care au ajuns prea aproape de tavan.

Managerii francezi ai barului Le Constellation au fost audiați, alături de persoane care au scăpat supraviețuit incendiului, iar acest lucru a ajutat autoritățile să întocmească o listă a oamenilor aflați în local la momentul tragediei.

Deocamdată nu există nicio răspundere penală, spun oficialii, iar o anchetă va analiza dacă spuma de pe tavanul barului a respectat reglementările.