VIDEO Imagini din cluburile groazei. Le Constellation din Crans-Montana sau Colectiv din București. Artificiile au provocat incendii cu sute de morți în toată lumea

Oameni adunați în fața barurilor Le Constellation (2025) și Colectiv (2015), unde au avut loc tragediile. Foto: Profimedia / colaj HotNews

Incendiul care a devastat barul „Le Constellation” din stațiunea de schi Crans-Montana în noaptea de Revelion este ultimul dintr-o serie de incendii mortale provocate de artificii în cluburile de noapte din întreaga lume, scrie Sky News, care amintește și de tragedia de la Colectiv.

Autoritățile elvețiene consideră că artificiile au fost cauza probabilă a incendiului în care au murit 40 de persoane și au fost răniți alte 119.

„Totul indică faptul că incendiul a pornit de la lumânările aprinse sau de la așa-numitele «lumini bengaleze» care fuseseră atașate sticlelor de șampanie. Acestea au ajuns prea aproape de tavan. De acolo a urmat o conflagrație rapidă, foarte rapidă și de amploare”, a declarat procurorul Beatrice Pilloud, vineri, în cadrul unei conferințe de presă.

În timp ce ancheta în cazul clublui elvețian continuă, Sky News amintește că incendiile din cluburile de noapte, care pot fi adesea spații înghesuite și întunecate, au făcut victime în întreaga lume, iar focurile de artificii au fost, de multe ori, cauza izbucnirii focului.

India, Macedonia, Camerun, România și Brazilia se numără printre statele care s-au confruntat cu astfel de tragedii. Avertizăm că imaginile de mai jos vă pot afecta emoțional.

Incendiul din Colectiv

Postul american de televiziune amintește despre incendiul din octombrie 2015 din clubul Colectiv, care „a dus la căderea prim-ministrului” României.

„Un incendiu izbucnit în timpul unui concert rock la clubul de noapte Colectiv din București a curmat 64 de vieți și a rănit aproximativ 190 de persoane. Focuri de artificii au aprins spumă izolatoare și s-a creat înghesuială spre singura ieșire, iar multe dintre cele 400 de persoane aflate înăuntru au rămas prinse înăuntru.

Zeci de mii de oameni au ieșit ulterior în străzile din România pentru a-și exprima furia față de guvern, pe care mulți îl considerau corupt. Prim-ministrul Victor Ponta și cabinetul său au demisionat ulterior”.

25 de oameni morți într-un club din India

Pe 25 decembrie 2025, 25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un club de noapte din Goa, India. Incidentul s-a produs într-un local din satul Arpora, un centru de petreceri organizate în nordul resortului.

Ministrul-șef al Goa, Pramod Sawant, a declarat că incendiul a izbucnit după ce în interiorul clubului au fost aprinse artificii electrice. Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat că izbucnirea flăcărilor, care au dus la pierderea de vieți omenești, l-au „întristat profund”.

Tragedia cu zeci de decese din Macedonia de Nord

În luna martie a anului 2025, 63 de persoane au murit în clubul Pulse din Kocani, Macedonia de Nord, un local extrem de aglomerat. Majoritatea victimelor erau tineri. În același incendiu, peste 200 de persoane au fost rănite.

Incendiul a fost provocat de o flacără pirotehnică, ce a cuprins acoperișul clubului în timp ce trupa locală DNK susținea un concert. Sute de persoane s-au înghesuit către singura ieșire a micului local, provocând o busculadă.

Artificiile au aprins acoperișul unui club din Camerun în 2022

Un incendiu la clubul de noapte Liv’s Nightclub Yaouba din Yaounde, capitala Camerunului, a provocat, în luna ianuarie a anului 2022, explozii care au ucis 17 persoane.

Guvernul a sugerat că artificiile au aprins acoperișul, iar focul s-a extins în zonele unde era depozitat gazul pentru gătit.

200 de morți într-un incendiu izbucnit într-un club din Brazilia

Tragedia cu peste 200 de victime a avut loc în luna ianuarie a anului 2013, în clubul de noapte Kiss, din orașul brazilian Santa Maria.

Incendiul a izbucnit atunci când trupa care cânta în clubul aglomerat și fără ferestre a pornit o rachetă de semnalizare, care a aprins spuma ignifugă de pe tavan. Gaze otrăvitoare au fost eliberate, iar participanții au fost uciși rapid.

Un concert s-a transformat într-un coșmar în SUA

În februarie 2003, un incendiu izbucnit în clubul de noapte Station din West Warwick, Rhode Island, în Statele Unite, a provocat moartea a 100 de persoane și rănirea a peste 200. Artificiile folosite de formația care cânta au aprins spuma izolatoare inflamabilă din interiorul clubului.