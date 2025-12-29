Deep fake cu Raed Arafat, care spune că s-ar fi vindecat de diabet cu un produs „minune”. Avertismentul MAI

Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia că în ultima perioadă s-a răspândit pe internet un clip fals care folosește imaginea șefului DSU, Raed Arafat, susţinând că a fost bolnav de diabet şi s-a vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare”.

„În ultima perioadă circulă un clip deep fake în care Dr. Raed Arafat , secretar de stat în MAI și șef al DSU, apare prezentându-și cazul personal, susținând că ar fi fost bolnav de diabet și s-ar fi vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluționare – Regenerarea metabolică a vaselor de sânge și a pancreasului”, a transmis MAI, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit MAI, clipul include și afirmații despre autopsiile pe care le-ar fi efectuat, de unde ar fi văzut probleme cauzate de diabet.

„Atenție: specialitatea sa este anestezie și terapie intensivă, nu medicină legală sau anatomie patologică. La final, clipul încearcă să convingă audiența să completeze un tabel cu datele personale pentru a cumpăra un presupus produs „minune” contra cost. Aceasta este o tentativă de fraudă și un deep fake grosolan”, atrage atenția DSU.

Cum să identifici un deep fake

În continuare, Ministerul de Interne arată şi cum să identifici un deep fake.

„1. Verifică sursa: clipul vine de la o publicație oficială sau doar de pe conturi dubioase?

2. Uită-te la detalii vizuale: fețe sau mișcări nenaturale, sunet sau sincronizare a buzelor ciudată.

3. Atenție la cereri de date personale sau bani: acestea sunt semn clar de fraudă”.

Ministerul de Interne vine şi cu recomandări:

„1. Nu oferi niciodată datele personale online pentru produse „minune”.

2. Nu lua decizii medicale bazate pe clipuri virale sau pe „experiențe personale” prezentate în online.

3. Pentru diabet și alte afecțiuni, urmează tratamentul prescris de medicul specialist.

4. Raportează clipuri suspecte pe platformele de social media pentru a preveni răspândirea lor”.