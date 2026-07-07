Mișcarea discretă făcută de o companie chineză care riscă să lovească puternic un gigant tehnologic

Startup-ul chinez DeepSeek își dezvoltă propriul cip de inteligență artificială, au declarat trei persoane familiarizate cu situația pentru Reuters, o inițiativă care ar putea reduce dependența companiei de produsele Nvidia și Huawei, pe care s-a bazat până acum pentru antrenarea și rularea modelelor sale populare la nivel mondial.

Cipul este conceput pentru inferență, etapa procesării IA în care un model antrenat generează răspunsuri pentru utilizatori, mai degrabă decât pentru antrenarea de noi modele, au precizat sursele citate de Reuters.

Dacă va avea succes, extinderea companiei DeepSeek în domeniul dezvoltării semiconductoarelor ar marca o schimbare strategică majoră pentru o companie lăudată la scară mare în China ca fiind campioana națională în domeniul IA, ceea ce ar putea spori provocările cu care se confruntă gigantul tehnologic chinez Huawei.

Acțiunile companiei americane Nvidia au scăzut cu aproximativ 2% în tranzacțiile care au avut loc înainte de deschiderea oficială a bursei.

DeepSeek a devenit faimoasă la nivel mondial în urmă cu mai bine de un an, după ce a lansat două modele de IA extrem de eficiente care au devenit virale în întreaga lume, surprinzând pe mulți din Silicon Valley și Washington.

Compania este cunoscută de mult timp pentru faptul că pune accentul pe descoperirile în domeniul modelelor de IA, mai degrabă decât pe comercializarea tehnologiei sale.

Competiție pe piața din China

Deși produsele Huawei rămân încă cu mult în urma celor mai avansate cipuri ale Nvidia, interdicția SUA privind exporturile către China a ajutat Huawei să câștige aproximativ jumătate din piața internă a cipurilor de IA, evaluată la 50 de miliarde de dolari, furnizând produse către DeepSeek și alți actori de frunte din industrie.

Cu toate acestea, poziția Huawei pe piață se slăbește deja, pe măsură ce rivalii din domeniul tehnologic, Alibaba și Baidu, își dezvoltă propriile cipuri de IA și câștigă cote de piață.

Eforturile DeepSeek de a se alătura acestei curse se află încă într-un stadiu incipient, compania contactând parteneri externi și purtând discuții cu firme specializate în proiectarea cipurilor, producția de cipuri și memorie, au declarat cele trei surse pentru Reuters. Efortul a început în urmă cu aproximativ un an, a precizat una dintre surse.

Compania cu sediul în Hangzhou a intensificat, de asemenea, angajarea de ingineri specializați în proiectarea cipurilor în ultimele luni, dar recrutarea s-a desfășurat în mod discret, fără publicarea anunțurilor de angajare pe platformele publice de recrutare, au afirmat două dintre surse.

Toate cele trei persoane au refuzat să fie identificate, deoarece informațiile nu sunt publice. Deși a devenit un purtător de steag al ambițiilor Chinei în domeniul IA, DeepSeek a păstrat un profil discret. Compania nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

În trend cu evoluțiile globale

Cu un cip dezvoltat intern, DeepSeek s-ar alătura altor dezvoltatori globali de IA în efortul de a obține un control mai mare asupra hardware-ului care stă la baza modelelor lor și de a reduce dependența de cele ale Nvidia.

Luna trecută, OpenAI a prezentat Jalapeno, primul său cip de inferență personalizat, dezvoltat împreună cu Broadcom, în timp ce Anthropic ia în considerare construirea propriilor cipuri de IA.

Pentru DeepSeek, acest efort are o dimensiune strategică suplimentară. Controalele americane asupra exporturilor împiedică companiile chineze să achiziționeze cele mai avansate cipuri ale Nvidia, iar Beijingul a exercitat presiuni asupra liderilor săi din domeniul tehnologic pentru a crea alternative naționale.

Fondatorul DeepSeek, Liang Wenfeng, a declarat într-un interviu rar acordat în 2024 unui post chinez că restricțiile privind exportul de cipuri reprezintă o provocare pentru companie.

DeepSeek a utilizat atât cipuri Nvidia, cât și Huawei. Compania a declarat că modelul de bază care stă la fundamentul R1 – modelul de raționament a cărui performanță la cost redus a declanșat o prăbușire a acțiunilor din sectorul tehnologic american în ianuarie 2025 – a fost antrenat pe cipul H800 al Nvidia, un cip conceput pentru piața chineză pe care Washingtonul l-a interzis la sfârșitul anului 2023.

De atunci, compania s-a orientat din ce în ce mai mult către Huawei. În aprilie, a lansat modelul V4 adaptat pentru cipurile Ascend ale Huawei, iar Huawei a declarat că procesoarele sale au fost utilizate parțial în antrenarea modelului V4-Flash, o versiune mai ușoară a acestuia.

Comenzile pentru cipurile Ascend 950 ale Huawei din partea conglomeratelor tehnologice chineze au crescut brusc după lansare, conform Reuters.

Proiectarea unui cip necesită timp și bani

Un cip de inferență DeepSeek ar viza segmentul cu cea mai rapidă creștere a cererii de calcul pentru IA. Pe măsură ce aplicațiile de IA se răspândesc, o parte din ce în ce mai mare a activității de calcul din industrie se mută de la antrenarea modelelor la rularea acestora, proces care se bazează pe cipuri specializate care pot fi mai ieftine și mai puțin consumatoare de energie decât tipurile de procesoare folosite în general.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție a succesului. Proiectarea unui cip de IA competitiv durează de obicei ani de zile și necesită un capital semnificativ.

Producția reprezintă un alt obstacol, întrucât SUA interzic proiectanților chinezi accesul la cele mai avansate fabrici de microprocesoare din străinătate, în timp ce alte restricții impuse de SUA au limitat accesul Chinei la memoria cu lățime de bandă mare, o componentă esențială pentru cipurile de inferență IA.

Efortul companiei DeepSeek de a dezvolta cipuri coincide cu prima sa deschidere către capitalul extern. Compania se pregătea luna trecută să strângă 7 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare inițială, care o evalua la o valoare cuprinsă între 52 și 59 de miliarde de dolari, inversând strategia sa de ani de zile de a respinge investițiile din afară.