Definitivat 2026. Primele rezultate au fost publicate, urmează contestațiile

Primele rezultate la examenul de definitivare în învăţământul preuniversitar au fost publicate, 6.345 de cadre didactice promovând examenul, 40 cu media 10, scrie Agerpres.

”Rezultatele iniţiale înregistrate la proba scrisă desfăşurată în cadrul examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar au fost publicate la: https://definitivat.edu.ro/. 6.345 de cadre didactice au promovat examenul şi, implicit, au obţinut definitivarea în învăţământ, cu aproximativ 10% mai multe decât anul trecut când rezultatele iniţiale indicau 5.784 promovaţi”, a anunţat ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, pe pagina de Facebook.

Potrivit acestuia, 40 de cadre didactice au promovat examenul cu media 10.

”Mă bucur că tot mai mulţi profesori aleg să îşi consolideze parcursul profesional şi reuşesc să dobândească dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Felicitări! Iar celor care urmează să susţină astăzi proba scrisă în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice / catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar, le doresc mult succes, încredere în propriile forţe şi rezultate pe măsura muncii depuse”, a transmis ministrul.

Contestaţiile la examenul de definitivare se depun la centrele de examen marţi (până la ora 20:00) şi miercuri (până la ora 12:00). Contestaţiile pot fi depuse/transmise şi online prin intermediul adreselor de e-mail afişate de către inspectoratele şcolare în centrele de examen în ziua susţinerii probei scrise.

Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen şi pe site în data de 27 iulie.

La examen au fost prezenţi 9.269 de candidaţi.