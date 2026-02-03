„Degenerat moral”: Ministrul de Externe al Ucrainei, declarații furioase la adresa președintelui FIFA Gianni Infantino. Ce a declanșat acest atac

Infantino a declarat pentru canalul britanic Sky Sports că FIFA ar trebui să ridice interdicția impusă Rusiei, în special în categoriile de tineret, scrie Kyiv Independent. Oficialii din Ucraina nu au fost fericiți cu această propunere.

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha l-a criticat dur pe președintele FIFA, Gianni Infantino, după ce oficialul a declarat că susține ridicarea interdicției de participare a Rusiei la competițiile internaționale de fotbal.

FIFA a suspendat Rusia de la toate competițiile sale în 2022, după lansarea invaziei pe scară largă în Ucraina.

Președintele instituției a semnalat însă că își dorește sfârșitul acestei interdicții.

Infantino a declarat pentru canalul britanic Sky Sports că FIFA ar trebui să ridice interdicția impusă Rusiei, în special în categoriile de tineret.

„Trebuie să o facem. Cu siguranță. Această interdicție nu a dus la nimic, ci a creat doar mai multă frustrare și ură”, a spus Infantino.

„Ar putea fi de ajutor să le permitem băieților și fetelor din Rusia să joace fotbal în alte părți ale Europei. Este ceva ce trebuie să facem, cu siguranță, cel puțin în categoriile de tineret”, a spus el.

Sibiha a respins acest raționament într-un răspuns postat pe rețelele sociale pe 2 februarie, invocând sutele de tineri ucraineni care și-au pierdut viața în războiul declanșat de Rusia.

„679 de fete și băieți ucraineni nu vor mai putea juca fotbal niciodată – Rusia i-a ucis”, a scris el pe X.

„Și continuă să ucidă și mai mulți, în timp ce degenerații moral sugerează ridicarea interdicțiilor, în ciuda refuzului Rusiei de a pune capăt războiului. Generațiile viitoare vor considera acest lucru o rușine care amintește de Jocurile Olimpice din 1936”, a spus oficialul de la Kiev.

În 2023, FIFA a ridicat temporar interdicția de participare a sportivilor sub 17 ani din Rusia, dar a fost nevoită să revină asupra deciziei din cauza reacțiilor negative generalizate.

Organizația a fost criticată în repetate rânduri pentru acțiunile sale legate de Rusia și Ucraina. În decembrie 2024, FIFA a stârnit indignare când a afișat o hartă în timpul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială din 2026, care nu includea Crimeea ca parte a Ucrainei.

FIFA a presat, de asemenea, mai multe cluburi de fotbal europene să plătească taxele de transfer restante către Rusia, în ciuda sancțiunilor internaționale, potrivit unei investigații realizate de platforma „Follow the Money” și publicată în decembrie 2025.

Înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano, președintele Volodimir Zelenski a impus sancțiuni împotriva persoanelor și grupurilor legate de sportul rus, încercând să demonstreze modul în care Rusia folosește atletismul — adesea considerat apolitic — în propaganda sponsorizată de stat.

Mulți sportivi ruși care concurează ca participanți „neutri” la competiții internaționale au legături cu Kremlinul sau și-au exprimat sprijinul pentru războiul împotriva Ucrainei.

Între timp, sute de sportivi și antrenori ucraineni au fost uciși de invazia rusă la scară largă, iar sute de facilități sportive au fost distruse de atacurile cu rachete și drone rusești, a afirmat Kievul.