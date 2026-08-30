Delegaţia Congresului SUA a vizitat și baza aeriană de la Borcea, însoţită de ministrul Apărării

Delegaţia Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, condusă de Mike Rogers, preşedintele Comisiei pentru Forţe Armate, a vizitat duminică baza aeriană de la Borcea, fiind însoţită de ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, ocazie cu care a fost reiterat angajamentul României „de a rămâne un aliat pe deplin implicat în eforturile de consolidare a apărării colective”.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Apărării Naţionale (MApN) și citat de Agerpres, ministrul Radu Miruţă, însoţit de secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Sorin Dan Moldovan, de locţiitorul şefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Dragoş Iacob, şi de şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, generalul-locotenent Leonard Baraboi, au prezentat membrilor delegaţiei americane Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” de la Borcea.

„Vizita a oferit prilejul prezentării activităţilor desfăşurate în bază, cu accent pe procesul de pregătire a piloţilor români şi ucraineni pentru operarea aeronavelor F-16, precum şi pe contribuţia infrastructurii şi capabilităţilor dezvoltate aici la consolidarea apărării aeriene a României şi a Flancului Estic. În dialogul cu membrii delegaţiei americane, ministrul Radu Miruţă a reiterat angajamentul României de a rămâne un aliat pe deplin implicat în eforturile de consolidare a apărării colective, în strânsă coordonare cu Statele Unite”, se arată în comunicat.

Ministrul Radu Miruţă a subliniat că „securitatea României se construieşte printr-o acţiune complementară – pe de o parte, prin implicarea noastră activă la nivel european, iar pe de altă parte, prin relaţia pe care o avem cu Statele Unite în domeniul apărării”.

„Cele două direcţii nu se exclud, ci se susţin reciproc, iar prezenţa americană rămâne o componentă esenţiala a posturii aliate de descurajare şi apărare”, a declarat ministrul, citat în comunicat.

Conform comunicatului MApN, delegaţia americană „a apreciat eforturile României şi angajamentul constant în actualul context de securitate, inclusiv sprijinul acordat forţelor americane şi contribuţia ţării noastre la susţinerea Ucrainei”.

Ministrul Apărării a făcut parte din delegaţia condusă de preşedintele României, Nicuşor Dan, care s-a întâlnit, duminică, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, cu o delegaţi din Congresul SUA condusă de Mike Rogers, preşedintele Comisiei pentru Forţe Armate din Camera Reprezentanţilor.

Dialogul a vizat analiza situaţiei de securitate din regiune, relaţiile de cooperare în domeniul apărării şi modalităţile de extindere a acestora, investiţiile şi modernizarea capabilităţilor militare, respectiv progresele înregistrate în urma Summitului de la Ankara.

Oficialii români şi americani au avut, de asemenea, discuţii cu militarii SUA dislocaţi la „Kogălniceanu” şi au vizitat infrastructura aflată în proces de dezvoltare, fiind evidenţiat rolul bazei ca nod strategic important pentru Statele Unite şi NATO în regiunea Mării Negre.