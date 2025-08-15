Delegații SUA și Rusiei sunt cazați în cămine studențești din cel mai mare oraș din Alaska, scrie presa rusă

O parte din delegațiile rusă și americană sosite la întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump de la Anchorage a fost cazată într-un cămin universitar din cauza lipsei de camere la hotel, a relatat vineri TASS, principala agenție de știri de stat rusă, citând portalul Alaska News Source.

Universitatea din Alaska Anchorage (UAA) a confirmat portalului Alaska News Source că ambele delegații sunt cazate în campus.

„Pe lângă cămine, avem și Alaska Airlines Center, care a fost amenajat cu paturi, acoperind majoritatea nevoilor, în special din partea delegației ruse”, a declarat Ryan Buchholdt, purtător de cuvânt al administrației universității.

Acesta a precizat că echipa de securitate a universității colaborează îndeaproape cu forțele de ordine federale și locale pentru nivelul de securitate.

„Principalul nostru scop este să asigurăm siguranța tuturor celor din campus, fie că sunt din Statele Unite, Rusia sau din alte părți, astfel încât să își poată îndeplini misiunea pentru care au venit și să se întoarcă acasă în siguranță”, a declarat Ryan Buchhold.

Joi, în Anchorage, era aproape imposibil să găsești un hotel liber sau o mașină de închiriat pentru următoarele zile, a relatat portalul Alaska News Source.

„Primarul orașului, Suzanne Lafrance, a subliniat că Alaska este o destinație turistică populară pe timpul verii, astfel încât cererea de servicii hoteliere și închirieri de mașini este întotdeauna mare în acest sezon. Potrivit acesteia, cei care sosesc pentru summit trebuie să caute „soluții creative” pentru cazare”, scrie TASS, citând informațiile oferite de portalul de știri.

