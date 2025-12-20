Demers al societății civile pentru a-i cere lui Bolojan modificarea legilor justiției. „E la kilometrul 0 al Capitalei”

Un banner digital enorm, cu imaginea premierului Ilie Bolojan și mesajul „Modificați legile justiției”, se vede în aceste zile pe fațada magazinului Cocor din București. Bannere similare se regăsesc și în alte puncte cheie ale Capitalei. Demersul aparține comunității Declic, iar campania este menită să pună presiune pe autorități, a declarat pentru HotNews Cătălina Hopârteanu, reprezentant al ONG-ului.

Mesajul uriaș, afișat digital, cu imaginea lui Bolojan de pe magazinul Cocor a fost promovat sâmbătă pe pagina de Facebook al ONG-ului Declic.

„Am pus pe magazinul COCOR din Capitală mesajul: „Domnule Bolojan, vă sună România! Modificați Legile Justiției!”. Este momentul ca premierul să ia măsuri”, au transmis reprezentanții Declic, în descrierea care însoțește postarea.

Contactați de HotNews, reprezentanții Declic au explicat obiectivul campaniei.

Mesajul a fost afișat începând de marți, 16 decembrie. ONG-ul a primit aprobare pentru a-l afișa până luni, 22 decembrie. Nu este singurul. Bannere similare se regăsesc și pe Bulevardul Magheru și la Piața Amzei, a declarat pentru HotNews Cătălina Hopârteanu.

„Campania noastră este legată de petiția prin care am strâns 200.000 de semnături și prin care îi cerem premierului să modifice legile justiției. Același mesaj a fost afișat și în Piața Victoriei acum două seri în timpul ședinței coaliției, unde au fost aproape 1000 de oameni și au ridicat 3 pânze mari de zeci de metri”, a spus Hopârteanu.

Pânzele „Bolojan, te sună România!” afișase în Piața Victoriei pe 17 decembrie. Sursa foto: Declic / Facebook

Întrebată care este motivul pentru care s-a ales această locație, reprezentanta Declic a argument că este „la kilometrul 0 al Capitalei”.

„Este mare ca spațiu de afișaj și de-a lungul timpului am încercat în mai multe locuri să afișăm panourile noastre. Nu este doar la magazinul Cocor, este un panou și pe Magheru, mai este unul și la Piața Amzei”, a spus aceasta.

„De multe ori ne-am lovit de situația că autoritățile nu au vrut să afișeze mesaje, care erau adresate politicienilor de la putere, de altfel atunci când premier era Nicolae Ciucă chiar ne-au fost date jos panourile prin care afișam pensia specială a domnului Ciucă”, a mai spus Cătălina Hopârteanu.

Cine plătește pentru banner

Întrebată care este sursa de finanțare pentru aceste bannere, Cătălina Hopârteanu a spus ca toți banii provin din donații.

„Donațiile membrilor sunt cele care ne susțin ne ajută să facem astfel de acțiuni. Ș de data aceasta sursa de finanțare vine de la donațiile membrilor. Am strâns bani pentru bannerul acesta, pentru cel din Magheru și cel din Piața Amzei și pentru pânzele pe care le-am adus în Piața Victoriei. Sunt sute de oameni care au donat, oameni obișnuiți care au donat constant pentru acțiunile noastre. Cu ajutorul lor, ajungem să strângem aceștia bani de care avem nevoie ca să punem presiune pe autorități și să reușim în campanii”, a mai spus Cătălina Hopârteanu.