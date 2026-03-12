Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă a discutat cu Ursula von der Leyen despre pachetul social care a divizat coaliția de guvernare

Premierul Ilie Bolojan a negat joi seară că a discutat cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pachetul de solidaritate cerut de PSD pentru includerea în proiectul de buget pentru 2026, care a creat noi premise ale ruperii coaliției de guvernare.

„La discuțiile cu doamna Ursula von der Leyen nu am discutat pachetul de solidaritate. V-am explicat, nu s-a discutat pachetul de solidaritate la discuția cu doamna Ursula von der Leyen. (…) V-am spus, Fondul Social European a fost discutat cu doamna vicepreședintă, cu doamna comisar (Roxana) Mînzatu și v-am explicat încă o dată că pe componenta de vouchere pentru pensionari, unde România a ajuns la o pondere de 17% din programul nostru, nu mai pot exista creșteri. Așa este, dovada faptului – că toată suma este prinsă în buget”, a fost răspunsul lui Ilie Bolojan la întrebarea HotNews, în coferința de presă de la Palatul Victoria, organizată după adoptarea legii bugetului de stat pentru anul 2026.

„Alte programe, pe alte servicii, către alte categorii care pot beneficia de servicii sociale există această disponibilitate, cu condiția în mod evident, ca cele două ministere responsabile să vină cu propuneri, să vadă care sunt condițiile și să se adapteze acestor condiții”, a adăugat șeful guvernului, care nu a dorit să facă alte precizări în legătură cu acest subiect.

„Anvelopă rezonabilă”

Ilie Bolojan a mai spus că fiecare partid poate să facă amendamentele pe care le consideră necesare la proiectul de buget, în Parlament, dar dacă aceste propuneri sunt într-o „anvelopă rezonabilă” nu vor crea probleme majore la buget.

El a fost întrebat de unde va face rost de bani dacă parlamentarii PSD depun amendamente care ar putea să dea peste cap bugetul pe 2026.

„În mod normal, în timpul dezbaterilor parlamentare apar propuneri de amendamente la buget și, cu siguranță, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, grupurile parlamentare vor veni cu propunere de modificare. Aceste propuneri, dacă sunt într-o anvelopă rezonabilă, nu creează probleme majore la buget. În condițiile în care prin astfel de propuneri se creează dezechilibre majore, nu facem decât să repetăm greșeala pe care am făcut-o anii trecuți și, așa cum a precizat domnul ministru Nazare, să construim în loc de bugete realiste, bugete care nu se bazează pe estimări corecte, în care veniturile, așa cum știm, au fost supradimensionate și cheltuielile au fost calculate la un nivel care nu acoperea toate cele 12 luni ale anului. Și sperăm că nu vom fi în această situație. Deci fiecare parlamentar, fiecare partid pot să facă propunerile pe care le cred de cuviință”, a spus premierul la Palatul Victoria.

Șeful guvernului a adăugat că pentru anumite forme de sprijin cu caracter social există o disponibilitate din Fondul Social European.

„Așa cum știți, sumele care sunt dedicate pentru sprijinul vârstnicilor noștri, care nu puteau fi asigurate din fonduri europene, așa cum s-a întâmplat în cursul anului trecut, de exemplu, au fost prinse în bugetul de stat. Pentru alte propuneri care țin de alte forme de sprijin cu caracter social există o disponibilitate din Fondul Social European, în așa fel încât pentru persoane care au nevoie de sprijin pot fi dezvoltate și avem un acord de principiu, din punctul ăsta de vedere, la care, dacă cele două ministere care au responsabilitate în acest domeniu, Ministerul Muncii și Ministerul Proiectelor Europene, lucrează, pot fi găsite soluții pentru ca aceste servicii sociale să fie asigurate din fonduri europene. Acolo unde am constatat că nu se poate asigura din fonduri europene, am alocat direct din buget, sunt acoperite toate cheltuielile de Ministerul Muncii”, a mai afirmat prim-ministrul, citat de Agerpres.

Joi seară, Ilie Bolojan a anunțat că Executivul a aprobat proiectul de buget pe anul 2026, iar vineri dimineață acesta va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.

„Am adoptat toate proiectele care au permis adoptarea bugetului și trimiterea la Parlament mâine dimineață, în vederea dezbaterii și aprobării. Au fost câteva acte normative care au fost adoptate pentru pregătirea aprobării bugetului. În primul rând, s-a adoptat hotărârea privind creșterea salariului de bază minim brut pe țară, de la jumătatea anului, cu 6,8% față de valoarea de astăzi. A fost adoptată o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină care este dedicată transportatorilor”, a declatat el, la finalul unei ședințe extraordinare de Guvern.

Doi miniștri se contrazic pe tema pachetului social

Coaliția de guvernare este divizată, după ce PSD a cerut 3,4 miliarde de lei pentru un pachet de măsuri sociale, care include ajutoare financiare pentru pensionarii cu venituri mici, iar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (numit la propunerea PNL), a spus că poate oferi doar jumătate din sumă, 1,7 miliarde de lei.

Nazare a afirmat luni că o parte din cei 3,4 miliarde de lei ceruți de PSD pentru pachetul de solidaritate pot fi asigurați din fonduri europene.

„Aceste discuții le-am purtat din timp, începând de acum aproape o lună de zile. Ministrul Muncii este informat, ministrul Fondurilor este informat, au avut loc discuții și analize. Eu cred că există posibilitatea cofinanțării acestor proiecte din fonduri europene”, a spus ministrul de Finanțe.

Întrebat de HotNews dacă și ministrul Fondurilor Europene crede că acești bani pot fi asigurați din fonduri europene, Nazare a spus: „Eu nu vreau să… Cred că cei doi miniștri vă pot explica mai bine”. „Eu tot ce pot să vă spun este că am făcut toate eforturile pe care le puteam face, în calitatea noastră de integrator, la Ministerul Finanțelor, să asigurăm aceste sume, pentru că suntem conștienți că, într-adevăr, trebuie să existe resurse pentru zona persoanelor vulnerabile, dar e la fel de important să păstrăm partea de responsabilitate a acestui buget și să ținem cont că trebuie să păstrăm anumite limite”, a precizat ministrul de Finanțe.

Două zile mai târziu, ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), l-a contrazis. El a declarat miercuri la Parlament, într-o conferință de presă, că ideile conform cărora o parte din banii pentru pachetul de solidaritate ar putea fi acoperiți din fonduri europene sunt doar „speculații”.

„Vreau să insist și asupra acestui subiect, că există tot felul de speculații despre eventuala probabilitate a finanțării, măcar parțiale, a acestui pachet de solidaritate din fonduri europene. Așa ceva nu se poate, din păcate. Din câte știu și premierului i s-a spus asta cu prilejul vizitei sale la Comisia Europeană”, a declarat Florin Manole.

HotNews i-a spus ministrului Florin Manole că ministrul Finanțelor declarase cu doar două zile în urmă că din punctul său de vedere există posibilitatea de a fi acoperită această sumă din fonduri europene și că există discuții între ministerul condus de el și cel al Fondurilor Europene. „Dumneavoastră ne spuneți acum de fapt că nu există aceste discuții?”, a cerut clarificări HotNews.

„Nu am spus așa ceva. Discuții au existat, iar rezultatul lor l-a consfințit și Comisia Europeană, spunând că nu se pot finanța din fonduri europene aceste măsuri, pentru că vorbim de creșterea veniturilor populației, nu despre servicii. Serviciile sunt importante, unele se finanțează pe fonduri europene, dar sunt altceva”, a adăugat Florin Manole.

Întrebat când a venit concret răspunsul din partea Comisiei Europene, Florin Manole a spus că din informațiile sale „premierul a aflat, dar poate știa și dinainte, dar cu siguranță i s-a spus de la nivelul Comisiei Europene”.

Premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 26 februarie, la Bruxelles.