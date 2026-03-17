Demisia care zguduie administrația Trump. Șeful Centrului de Combatere a Terorismului: „Iranul nu era o amenințare, războiul a pornit sub presiunea Israelului”

Șeful Centrului Național de Combatere a Terorismului din SUA a demisionat marți, afirmând că Teheranul nu reprezintă o amenințare iminentă pentru Statele Unite.

Joseph Kent este primul și cel mai înalt funcționar din administrația președintelui american Donald Trump care demisionează pe fondul războiului pornit de SUA și Israel pe 28 februarie.

„Nu pot, cu bună conștiință, să susțin războiul în curs din Iran. Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunii exercitate de Israel și de puternicul său lobby”, a scris Joseph Kent într-o scrisoare adresată lui Trump, publicată pe X.

În scrisoare, Kent a vorbit despre ceea ce el considera a fi o „campanie de dezinformare” dusă de înalți oficiali israelieni și de presă, care, potrivit lui, a subminat „platforma «America First» a lui Trump și a alimentat sentimente belicoase pentru a încuraja un război cu Iranul”.

Veteran al războiului din Irak, Kent a afirmat că argumentele în favoarea atacării Iranului și promisiunile unei victorii rapide amintesc de dezbaterea privind intrarea în război cu Irakul din 2003.

Kent a făcut referire și la soția sa Shannon, o specialistă în criptologie militară ucisă în Siria.

„În calitate de veteran care a fost trimis în misiuni de luptă de 11 ori și de soț Gold Star care și-a pierdut iubita soție Shannon într-un război fabricat de Israel, nu pot susține trimiterea următoarei generații să lupte și să moară într-un război care nu aduce niciun beneficiu poporului american și nici nu justifică costul vieților americane”, a scris el.

Oficialii din serviciile de informații au fost luați prin surprindere de această știre, scrie Reuters.

Kent este apropiat de directoarea Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, care a rămas discretă de la începutul războiului cu Iranul.