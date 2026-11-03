Demisie după tragedia feroviară din Spania. „Un ministru al Transporturilor nu poate rămâne în funcție după două accidente produse în mai puțin de un an”

Ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, şi-a anunţat marţi demisia, la aproape o săptămână după catastrofa feroviară soldată cu cel puțin 69 de morți, al doilea accident grav din reţeaua de căi ferate spaniolă din acest an.

„Un ministru al Transporturilor dintr-o țară precum Spania nu poate rămâne în funcție după două accidente grave produse în mai puțin de un an”, a declarat Oscar Puente la finalul unei audieri de patru ore în Parlament, în cadrul căreia a prezentat un raport privind accidentul feroviar produs miercurea trecută în provincia Toledo din centrul țării, relatează ziarul El Pais.

Un tren de mare viteză al companiei naţionale Renfe a lovit din spate, pe aceeaşi linie, un tren al operatorului privat Iryo, care fusese forţat să oprească după o pană informatică a sistemului de semnalizare. Tragedia s-a produs în apropiere de localitatea Urda, la sud de Madrid. În accident au murit 69 de persoane și peste 200 au fost rănite, 40 dintre acestea fiind în continuare spitalizate. În total, peste 540 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri.

Este al doilea accident feroviar produs în Spania din acest an, după cel care a provocat 46 de morţi în ianuarie în Andaluzia, şi unul dintre cele mai grave accidente feroviare din acest secol în Europa.

Tragedia s-a produs în plină campanie pentru alegerile legislativele din Spania din 29 noiembrie.

„Vă anunţ că renunţ nu numai la funcţia de ministru al Transporturilor, ci şi la locul pe liste” pentru alegerile din 29 noiembrie, a mai anunțat în cadrul audierii Oscar Puente, care până acum a exclus demisia din funcţie în mai multe rânduri.