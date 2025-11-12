Demisie în bloc a personalului dintr-o secție de psihiatrie. Angajații denunță „un abuz mediatic” în urma dezvăluirilor privind modul în care sunt tratați pacienții

Personalul din secţiile de Psihiatrie ale Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni a demisionat în bloc, acuzând „un abuz” mediatic, în urma vizitei reprezentanţilor Centrului de Resurse Juridice (CRJ) şi ai Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, care au invocat existenţa unor nereguli foarte grave privind condiţiile de îngrijire a pacienţilor, informează Agerpres.

Reacţia personalului secţiei, susţine managerul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, Szuszanna Megheşan, a venit pe fondul unei postări publice a reprezentantei CRJ, Georgiana Pascu, care susţine că ar fi fost constatate „condiţii improprii de cazare, lipsa igienei adecvate, pacienţi imobilizaţi sau izolaţi”.

„Probabil aţi auzit despre demisiile care au fost înaintate, duminică, de către personalul din secţiile de psihiatrie, tocmai din cauza acestor acuzaţii de abuzuri aduse de doamnele respective. Am reuşit însă să avem un dialog, iar demisiile sunt depuse cu preaviz de 20 de zile pentru personalul de execuţie şi 45 de zile pentru şefii de secţii. Am şi o sinteză a motivelor care stau la baza demisiei colective. Nu este vorba că personalul nu îşi face treaba, dimpotrivă, şi-au făcut-o întotdeauna. Desigur, ştim cu toţii că peste tot mai apar probleme, dar nu putem generaliza. Într-adevăr, doamnele au semnalat anumite situaţii pe care le-au observat pe camerele de supraveghere. În acest sens se va desfăşura o cercetare internă. Noi considerăm că este vorba despre un abuz sau cel puţin despre o încercare de a prezenta doar aspectele negative, adică o evaluare incorectă a activităţii din secţiile de psihiatrie”, a declarat presei, miercuri, managerul Spitalului, Szuszanna Megheşan.

Oameni aduși la psihiatrie ca să nu înghețe pe stradă

Managerul a precizat că imaginile prezentate ar ridica semne de întrebare şi privind legalitatea lor.

„Au fost înregistraţi pacienţi şi personal fără acordul lor. Personalul a fost revoltat din acest motiv, pentru că nimeni nu le-a cerut permisiunea să fie filmaţi sau fotografiaţi, ceea ce reprezintă o încălcare a drepturilor lor, mă refer aici la prevederile GDPR. Mai mult, doamnele au arătat doar imaginile care le avantajează (…) Dacă statul este ‘incapabil’ să asigure partea de asistenţă socială, nu este vina noastră. Pacienţii şi personalul nu au nicio vină că se află aici. Nimeni nu i-a adus cu forţa. Da, sunt aduşi de poliţie sau de ambulanţă, avem şi cazuri sociale, este adevărat, pentru că primim aproape în fiecare an, la începutul iernii, un ordin de ministru prin care ni se cere să preluăm aceste cazuri. Este normal să nu îi lăsăm pe oameni să îngheţe pe stradă, ţine de empatie, de latura umană. Odată ce aceşti oameni ajung în spital, unde să îi mai ducem? Nu au casă, nu există locuri în centrele sociale”, a susţinut managerul Spitalului din Târnăveni.

Szuszanna Megheşan a afirmat că pacienții nu sunt ținuți captivi pentru ca spitalul să primească bani de la stat.

„Sumele primite de la Casa de Asigurări sunt foarte mici în raport cu cheltuielile reale pe care le avem cu fiecare pacient. Nimeni nu vorbeşte despre lucrurile bune pe care le facem: îi ducem pe pacienţi la cinematograf, la mănăstiri, în excursii, la restaurant, organizăm spectacole (…) Sunt, într-adevăr, mulţi pacienţi pe o suprafaţă mică, dar aceasta este infrastructura existentă. Am depus un proiect la Ministerul Sănătăţii pentru construcţia unui nou corp de clădire, astfel încât să putem muta secţiile medicale şi chirurgicale şi să eliberăm cele două pavilioane mari, central şi de neuropsihiatrie. Scopul este să relocăm secţiile de psihiatrie în condiţii mai bune”, a spus Szuszanna Megheşan.

Conducerea spitalului neagă legarea pacienților

Managerul Spitalului din Târnăveni a susţinut că, în urmă cu doi ani, echipa CRJ a mai fost în control şi că „mi-ar fi plăcut să văd, după acel raport de monitorizare, şi o îmbunătăţire legislativă, însă nu s-a schimbat nimic”.

„Trebuie să înţelegem că vorbim despre pacienţi psihici. Când cineva spune că a văzut o pacientă dezbrăcată, trebuie să ştie că există bolnavi care refuză să se îmbrace, îşi rup hainele, distrug totul, este natura bolii. Nu i-am legat niciodată. S-a spus că pacienţii sunt ţinuţi captivi şi legaţi, fapt total neadevărat! În acea filmare este un pacient care, pe lângă boala psihică, are şi o afecţiune neurologică gravă (o tumoră cerebrală) şi, din lipsă de echilibru, a fost aşezat într-un scaun rulant şi fixat cu centuri omologate, certificate medical”, a mai arătat Szuszanna Megheşan.

Ea a precizat că Centrul pentru Resurse Juridice a depus o sesizare la poliție, care a verificat apoi pacienții și nu a găsit semne de violență. Au fost ridicate înregistrările de pe camerele video.

Acuzațiile CRJ

Într-o scrisoare adresată ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, postată de Facebook, miercuri, Georgiana Pascu solicita intervenţia de urgenţă în sprijinul celor 261 de pacienţi internaţi în Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, judeţul Mureş.

„Pentru trei zile, începând cu vineri, 7 noiembrie a.c., am vizitat neanunţat pacienţii închişi în secţiile de psihiatrie ale acestui spital. Am intrat în secţia de psihiatrie vineri, în jurul orei 6 dimineaţa. Ceea ce am văzut acolo e dincolo de orice limită a demnităţii umane: zeci de paturi lipite cu oameni lăsaţi pe saltele murdare sau învelite în plastic; o mizerie greu de descris; pacienţi care spălau corpuri de WC în băi murdare; aşternuturi lipsă, rupte, uzate, decolorate sau murdare; pături murdare; pacienţi în haine ponosite, cu lucrurile personale sub pernă, papucii în pat, cei mai mulţi fără noptiere, cu pungi agăţate de paturi în care ţineau câteva lucruri personale; paturi în saloane care păreau că nu se mai termină – aşa este pe tot etajul, aproape 100 de oameni despărţiţi prin nişte pereţi de sticlă. Sunt oameni în agonie care aşteaptă acolo de zeci de ani ca Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Muncii şi Consiliul Judeţean Mureş, să ia o măsură pentru a nu mai fi captivi într-un sistem de asistenţă medicală care, cel mai probabil, îi ţine pentru beneficii pecuniare şi materiale”, a arătat Georgiana Pascu.

În scrisoarea trimisă ministrului Sănătăţii se afirmă chiar că în acest spital ar fi avut loc „decese din neglijenţa gravă a personalului şi conducerii spitalului”, că ar vorba despre „25 de pacienţi care au decedat acolo în mai puţin de 2 ani”, plus un pacient care s-ar fi spânzurat în curtea spitalului.

„Personalul medical şi conducerea ne-au spus că, în ciuda secţiilor supraaglomerate, fără personal suficient, fără formare şi fără activităţi de terapie conform legii, nu ar mai fi existat cazuri de contenţionare fizică de luni de zile, iar de izolare, cu atât mai puţin. În realitate, în afara celor două contenţionări fizice din luna septembrie, pe imaginile vizionate sâmbătă şi înregistrate la 1 noiembrie se vede cum un pacient este tras şi contenţionat într-un salon. Deşi sistemul CCTV surprinde doar o zonă mică din sala de mese, se vede clar întregul demers, realizat în afara cadrului legal”, a relatat Georgiana Pascu.

Reprezentanta CRJ a mai invocat descoperirea unor pacienţi dezbrăcaţi, lăsaţi în frig, lipsa produselor de igienă şi umilinţa la care sunt supuşi pacienţii, violenţă fizică asupra pacienţilor şi lipsă de raportare, că nu există gustări între mese, terasele pentru fumat sunt reci şi murdare şi că pe imagini se arată că medicii ar lipsi din „viaţa reală a secţiilor”.