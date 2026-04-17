Demisie la vârful Netflix: Schimbare radicală la conducere după anunțul rezultatelor financiare

Anunțul a fost făcut odată cu publicarea rezultatelor financiare pentru primul trimestru, care au marcat începutul unei noi etape pentru companie, potrivit CNN.

Reed Hastings, cofondatorul și președintele executiv al Netflix, nu va mai candida pentru un loc în consiliul de administrație după ce mandatul său va expira în luna iunie.

Decizia marchează finalul unei tranziții începute acum trei ani, când Hastings a renunțat la funcția de co-CEO. De atunci, conducerea este asigurată de Ted Sarandos și Greg Peters, marcând trecerea către o nouă etapă a companiei.

Reed Hastings, cofondatorul Netflix, FOTO: Manu Fernandez / AP / Profimedia

Hastings a declarat că se va concentra de acum înainte pe „activitățile sale filantropice și alte preocupări”. El și-a descris contribuția la Netflix ca o concentrare pe „fericirea membrilor” și pe „construirea unei culturi pe care alții să o poată moșteni și îmbunătăți”.

Greg Peters a afirmat că Hastings „va rămâne întotdeauna fondatorul și cel mai mare susținător al Netflix”. Pe de altă parte, Ted Sarandos a respins zvonurile conform cărora plecarea lui Hastings ar avea legătură cu retragerea recentă a companiei din licitația pentru Warner Bros. Discovery, Inc.

„Reed a fost un mare susținător al acelei tranzacții. El a susținut-o în fața consiliului de administrație, iar consiliul a sprijinit-o în unanimitate”, a spus Sarandos. „Asta nu a avut absolut nimic de-a face cu plecarea lui.”

Sarandos a mai spus că, deși „este foarte neobișnuit ca un fondator să se retragă din consiliul de administrație al companiei după succesiune”, Hastings „nu este un fondator obișnuit”. El a mai spus că consiliul de administrație al Netflix și Comitetul de nominalizare și guvernanță vor „lua următoarele măsuri pentru reorganizarea consiliului în lunile următoare”.

Reed Hastings a fondat Netflix în 1997, pornind ca un serviciu de închiriere de DVD-uri prin poștă. Sub conducerea sa, compania a făcut tranziția către streaming, a concurat cu Blockbuster și a început să producă propriul conținut original.

Sub conducerea lui Hastings, Netflix a introdus abonamentul cu publicitate, devenit ulterior un standard în industrie. Până la retragerea sa din funcția de CEO în 2023, platforma atinsese pragul de 230 de milioane de abonați la nivel mondial.

În prezent, sub conducerea lui Sarandos și Peters, platforma s-a extins către transmisiunile sportive în direct și podcasturi, lansând recent o producție prezentată de jurnalistul Brian Williams. În ianuarie 2026, Netflix raporta un număr de 325 de milioane de abonați plătitori.