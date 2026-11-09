Între Trump și democrații radicali, de fapt moderații sunt cei care au câștigat alegerile și vor domina Congresul SUA

Democrații care au oferit partidului majoritatea în Congres la alegerile din 3 noiembrie au fost cei moderați și din curentul principal, care au înregistrat rezultate peste așteptări și au transformat circumscripțiile republicane și cele disputate în circumscripții democrate – în special în zone care păreau tot mai clar în mâna republicanilor, spun observatorii.

Democrații socialiști din SUA au atras atenția presei și a întregii lumi, inclusiv în România, dar și atacurile lui Donald Trump și ale republicanilor.

Unii dintre ei au anunțat că vor să impoziteze averea miliardarilor, să introducă un sistem universal de sănătate sau să desființeze ICE, iar alții chiar să desființeze poliția, închisorile și să exproprieze mijloacele de producție.

Pentru republicani, ei au fost ținte facile în campania electorală. Donald Trump i-a catalogat drept comuniști, „stânga radicală” și a sugerat un viitor sumbru pentru SUA, cu ei la putere.

Dar majoritatea democraților care au câștigat pe 3 noiembrie sunt moderați, a arătat o analiză a think-tank-ului democratic de centru Third Way (A Treia Cale).

„Modelul pentru 2028“

Democrații au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului convingând electoratul din statele cu tendințe republicane și din circumscripțiile electorale disputate.

Iar alegătorii au fost în mare parte atrași de candidați care au făcut campanie nu ca eroi ai stângii, după cum a scris New York Times, ci ca populiști pragmatici.

Democrații au câștigat, printre altele, pentru că promis să reducă costul de trai, să îmbunătățească sistemul de sănătate și să restabilească încrederea în guvern, nu neapărat să realizeze transformările radicale susținute de liberalii aflați în ascensiune din cadrul partidului.

Pentru think-tankul centrist, lecția alegerilor a fost fără echivoc: democrații din centrul spectrului politic au fost cei care au asigurat majoritatea în 2026 – și ei reprezintă modelul pentru 2028.

Moderații: victorii albastre în statele roșii

Particularitatea acestor alegeri a fost victoria democraților moderați în statele „roșii” câștigate de Trump în 2024 – politicieni cu propuneri politice mult mai moderate decât ale colegilor lor radicali.

Potrivit analizei Third Way, democrații moderați sau din curentul principal din Senat au reușit să transforme 6 state din „roșii” în „albastre” (Iowa, Kansas, Carolina de Nord, Ohio, Carolina de Sud și Texas) și au păstrat controlul asupra statului Georgia, bastion al lui Trump.

În ansamblu, aceștia au obținut un avans mediu de 21 de puncte procentuale, față de marja obținută de Kamala Harris în 2024 și de 5 puncte față de rezultatul partidului lor la alegerile pentru Camera Reprezentanților la nivel de stat.

În două state „purpurii” câștigate de Trump, Jon Ossoff a obținut un avans de 20 de puncte față de Harris și de 6 puncte față de democrații din Georgia.

Roy Cooper a obținut un avans de 23 de puncte față de Harris și de 5 puncte față de democrații din Carolina de Nord.

Democrații moderați au avut rezultate peste așteptări și în statele cu o majoritate republicană puternică.

James Talarico (+26 față de Harris, +6 față de democrații din Camera Reprezentanților), Annie Andrews (+22, +7), Hamilton (+21, +7), Turek (+17, +3) și Brown (+16, +2) au obținut rezultate mai bune decât democrații obișnuiți, reușind să transforme toate statele lor din roșu în albastru și să asigure majoritatea în Senat.

„Voi colabora cu oricine pentru a încerca să reducem prețurile”

Atitudinea noilor veniți, a scris și Financial Times, este ilustrată de Roy Cooper, primul democrat ales în Senatul SUA din Carolina de Nord în ultimii 18 ani – care se consideră un centrist.

„Nu sunt socialist și nu sunt un republican de dreapta”, a spus Cooper, fost guvernator al statului, la un miting electoral. „Voi colabora cu oricine pentru a încerca să reducem prețurile”, a spus el.

„Este clar că moderații din aceste circumscripții indecise sunt cei care au schimbat balanța în Camera Reprezentanților, cei care au pus ciocanul în mâna fiecărui președinte de comisie și a președintelui Camerei”, a declarat și Elaine Luria, una dintre democratele care și-a recâștigat un loc în Camera Reprezentanților din Virginia, pe care îl pierduse acum patru ani.

James Talarico, primul democrat care a câștigat un loc în Senatul din Texas din 1988, este și el un moderat, care a promis să asigure securitatea frontierei SUA, a susținut o politică energetică bazată pe toate sursele disponibile și s-a pronunțat împotriva participării sportivilor transgender la competițiile sportive feminine.

Întrebat luna trecută dacă dorește să transforme Texasul într-un stat albastru, el a răspuns că vrea să reprezinte toți cei 31 de milioane de texani, indiferent de apartenența politică.

Consolidarea centriștilor

Amploarea câștigurilor moderaților s-a reflectat și în rândurile tot mai numeroase ale grupurilor centriste de pe Capitol Hill.

Presa americană a subliniat că Coaliția Blue Dog, un grup al democraților moderați și conservatori din Camera Reprezentanților, a anunțat după alegeri că și-a mărit rândurile cu cel puțin 14 membri, aproape dublându-și numărul, iar alte grupuri centriste, printre care New Democrats și Problem Solvers, și-au consolidat substanțial efectivele.

Mulți dintre membrii lor nou aleși au precizat deja că se așteaptă ca democrații să urmărească rezultate realizabile, mai degrabă decât ambiții ideologice de anvergură.

Progresiștii au candidat în mare parte în state liberale

Un lucru cert este că ambele camere ale Congresului s-au reînnoit semnificativ și că această rată ridicată de schimbare a adus o serie de premiere. Senatul va avea primul său membru musulman în persoana lui Abdul El-Sayed, prima femeie amerindiană – Peggy Flanagan din Minnesota și primul bărbat declarat în mod deschis gay – Chris Pappas din New Hampshire.

Democrații vor forma, de asemenea, o generație mai tânără decât colegii lor republicani, o diferență personificată de Melat Kiros, din cadrul organizației Socialiștiilor Democrați din America (DSA), care s-a născut în Etiopia și este prima femeie din Generația Z aleasă în Congres.

Kiros a făcut parte dintr-un grup de candidați de stânga, care au condus campanii revoluționare bazate pe sloganuri populiste precum „Medicare pentru toți”, locuințe mai accesibile și eliminarea tuturor ajutoarelor militare acordate Israelului.

Însă progresiștii au candidat în mare parte în state liberale.

Un scor ușor scăzut al progresiștilor

Potrivit analizei Third Way, candidații aflați la stânga de establishmentul democrat au înregistrat în unele cazuri performanțe reduse, în comparație cu colegii lor – chiar dacă au câștigat.

Abdul El-Sayed în Michigan, Peggy Flanagan în Minnesota și Troy Jackson în Maine au obținut, în medie, cu 5 puncte procentuale mai puțin decât voturile obținute la nivel statal de partidul lor pentru Camera Reprezentanților.

El-Sayed a obținut un rezultat cu 2 puncte în urma partidului, Flanagan cu 3 puncte, iar Jackson cu 10 puncte. Și au obținut cu doar 5 puncte mai mult decât Harris într-un context favorabil democraților – cu 16 puncte mai puțin decât candidații de centru-stânga care au avut succes în statele câștigate de Trump.

Moderarea pozițiilor

Keith Stern, un strateg democrat cu experiență care a ocupat funcția de director al operațiunilor din plen al fostei președinte a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a declarat pentru Financial Times că grupurile parlamentare democrate atât din Camera Reprezentanților, cât și din Senat vor acoperi întreaga gamă de opinii, de la moderate la ultraliberale, „dar majoritățile se vor situa în centrul spectrului politic”.

Stern, care acum activează ca lobbyist la Washington, a spus că se așteaptă, de asemenea, ca noii aleși mai radicali să-și modereze opiniile odată ce vor fi instalați la Washington.

Partea bună pentru democrații din Camera Reprezentanților este majoritatea clară a partidului va consolida poziția moderaților, potrivit observatorilor.

Având în vedere că democrații vor deține, potrivit estimărilor, o majoritate de 77 de locuri în Camera Reprezentanților, este puțin probabil ca voturile să fie puternic influențate de socialiștii democrați.

Situația este similară în Senat, unde democrații dețin acum 54 din cele 100 de locuri ale camerei, două curse electorale rămânând încă nedecise.