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International

Între Trump și democrații radicali, de fapt moderații sunt cei care au câștigat alegerile și vor domina Congresul SUA

Senior editor (externe)

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Democrații care au oferit partidului majoritatea în Congres la alegerile din 3 noiembrie au fost cei moderați și din curentul principal, care au înregistrat rezultate peste așteptări și au transformat circumscripțiile republicane și cele disputate în circumscripții democrate – în special în zone care păreau tot mai clar în mâna republicanilor, spun observatorii.