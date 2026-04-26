Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului 

Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz "Malide" de pe str. Parfumului.

Dacă ajungi azi în zona Unirii și mergi spre Dudești, este greu să-ți imaginezi că acolo a existat un cartier cu 300 de ani de istorie.

Era un labirint de străzi mici, pline de viață, cu case joase și curți tihnite, cu prăvălii, sinagogi, școli și ateliere meșteșugărești.

Cartierul Evreiesc era unul din cele mai vechi din București și, la apogeul său, nu însemna doar o zonă a orașului, ci locul unde trăia una din cele mai mari și mai dinamice comunități evreiești din Europa de Est. În jurul anul 1930, în București existau aproximativ 80.000 de evrei, buni comercianți, negustori, întreprinzători. Cartierul Evreiesc se întindea undeva între Calea Văcărești, Calea Dudești și actuala Piață a Unirii și a dispărut aproape complet în anii ’80, în epoca de aur a buldozerelor.

Citește, pe b365.ro, cum un întreg univers a fost ras de pe fața pământului.