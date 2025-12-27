Comandantul grupării paramilitare ruse care vrea să-l răstoarne pe Putin, ucis pe front, în timpul unei misiuni de luptă pentru Ucraina

Unul dintre cei mai cunoscuți ruși anti-Kremlin care luptau de partea Ucrainei a fost ucis în timpul unei misiuni de luptă în regiunea Zaporojie, din sudul Ucrainei, a anunțat sâmbătă Corpul Voluntarilor Ruși (RVC), scriu The Kyiv Independent și The Moscow Times.

Comandantul Denis Kapustin (41 de ani), cunoscut și sub indicativul de război „White Rex”, fondatorul și liderul Corpului Voluntarilor Ruși, o unitate paramilitară de extremă-dreapta care luptă alături de armata Kievului, a fost ucis de o dronă FPV („first person view”), în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe frontul sudic, potrivit informațiilor preliminare.

„Cu siguranță ne vom răzbuna, Denis”, a scris RVC, pe canalul său de Telegram. „Moștenirea ta va dăinui.”

Kapustin era un cunoscut activist de extremă-dreapta, interzis în spațiul Schengen pentru opiniile lui catalogate drept neonaziste și implicarea în activităților suporterilor „huligani”, de extremă-dreapta. Familia lui s-a mutat de la Moscova în Germania când Kapustin avea 17 ani. El s-a mutat în Ucraina, la Kiev, în 2017.

Într-un interviu din 2023, Kapustin și-a recunoscut afinitățile de dreapta, dar a contestat eticheta de „neonazist”, spunând că „nu mă veți vedea niciodată ridicând mâna în semn de salut nazist”.

În primele etape ale invaziei ruse, el a ajutat la înființarea primelor unități ale forțelor care aveau să devină mai târziu Brigada a III-a de Asalt și Corpul III al Armatei Ucrainei.

„Împreună am înfruntat inamicul comun în bătălia pentru Kiev”, a scris sâmbătă Corpul III al armatei ucrainene, într-un mesaj publicat pe Telegram, după apariția informațiilor despre moartea lui Kapustin.

„El a perceput Ucraina ca un loc al rezistenței reale și al libertății”, a adăugat Corpul III.

Kapustin a înființat RVC în august 2022, după începutul invaziei ruse pe scară largă din Ucraina, cu scopul final de a-l răsturna de la putere pe președintele rus Vladimir Putin. Gruparea paramilitară s-a pronunțat împotriva regimului lui Putin, regim pe care l-a caracterizat plin „minciuni, corupție și ilegalitate”.

„Numai victoria noastră va aduce pacea în Rusia! Atâta timp cât Putin și banda lui de hoți vor sta la Kremlin, războiul va continua”, a scris gruparea paramilitară, pe site-ul său.

Această miliție a devenit cunoscută în 2023 și 2024 pentru incursiunile sale transfrontaliere în regiunile rusești Belgorod și Kursk, când a luat prizonieri zeci de soldați ruși. Kievul a transmis că, deși fac parte din forțele de apărare și securitate ucrainene, incursiunile acestor trupe paramilitare în Rusia nu au avut loc la ordinul Kievului.

Gruparea paramilitară, echipată de Ucraina, a luptat alături de alte grupări rusești anti-Kremlin, precum Legiunea Libertatea Rusiei și Batalionul Siberian. În urma atacurilor transfrontaliere din martie 2024, șeful serviciilor de informații militare ale Ucrainei, generalul Kirilo Budanov, a remarcat că aceste grupări „devin o forță”.

Kapustin a fost inclus în registrul federal al Rusiei, care cuprinde lista „teroriștilor și extremiștilor”,în martie 2023, în urma incursiunii RVC în regiunea rusă Briansk, aflată la granița cu Ucraina. În aceeași lună, el a fost adăugat pe lista Ministerului rus de Interne privind cele mai căutate persoane.