Denzel Washington spune că a renunțat să se mai uite la filme: „Am obosit”

Denzel Washington a recunoscut că motivul ar putea fi faptul că a jucat deja în prea multe, relatează revista Variety, care amintește că actorul dublu laureat cu Oscar are la activ peste 40 de titluri cinematografice.

„Nu mă mai uit la filme, omule. Chiar nu mă uit”, a spus Washington. „Îți spun sincer! Nu mă uit la filme! Nu merg la cinema. Nu mă uit la filme. … Sunt sătul de filme. Da”, a dezvăluit actorul în vârstă de 70 de ani în timpul unui interviu acordat revistei GQ alături de Spike Lee, regizorul ultimului său film – Highest 2 Lowest -, și de colegul de distribuție A$AP Rocky.

Când Lee l-a întrebat câte filme a făcut, actorul a răspuns: „Prea multe. Cred că 50!”.

Highest 2 Lowest marchează a cincea colaborare dintre Washington și Lee, după Mo’ Better Blues (1990), Malcolm X (1992), He Got Game (1998) și Inside Man (2006). Washington a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor datorită rolului din Malcolm X, premiu pe care Lee susține în continuare că Washington ar fi trebuit să-l câștige.

Atunci a pierdut în fața lui Al Pacino, premiat pentru interpretarea sa din Parfum de femeie, dar avea să câștige doar doi ani mai târziu Premiul Oscar pentru un rol principal grație interpretării sale din Training Day, thriller-ul de acțiune în care a jucat alături de Ethan Hawke sub regia lui Antoine Fuqua.

Highest 2 Lowest, noul film al actorului veteran

Denzel Washington a spus și că e prea bătrân să îi mai pese de Premiile Oscar

Specialiștii se așteptau ca Washington să fie nominalizat din nou la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar grație interpretării sale din noul film Gladiatorul II al legendarului regizor britanic Ridley Scott. Însă lista completă a nominalizărilor, publicată la începutul anului de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului, a omis mai multe nume notabile, cel al lui Washington numărându-se printre absențe.

Actorul veteran a fost întrebat despre acest subiect în timpul unui interviu acordat jurnaliștilor de la The New York Times în mijlocul unuia dintre cele mai haotice sezoane de premiere ale industriei de film și televiziune.

„Serios? Oooo. Oh, sunt atât de supărat”, a răspuns Washington cu referire la faptul că nu a fost nominalizat la Oscar pentru interpretarea din Gladiatorul II. „Sunt fericit cu tot ceea ce am făcut și sunt fericit cu ceea ce fac”, a subliniat acesta.

„Ascultă, sunt de prea mult timp în domeniu. Am, nu vreau să spun că am alte treburi mai importante, dar e o realitate la această vârstă”, a continuat el. „Începutul înțelepciunii este înțelegerea. Devin mai înțelept, lucrez la a vorbi mai puțin și a învăța să înțeleg mai mult, și asta e incitant”, a mai explicat actorul.

Oscarul pentru care a fost vehiculat și numele său a ajuns în cele din urmă anul acesta la actorul Kieran Culkin, fratele lui Macaulay Culkin, pentru interpretarea sa din A Real Pain, un film despre doi verișori cu personalități diferite ce se reunesc pentru o călătorie prin Polonia în onoarea bunicii lor iubite.

În ceea ce privește noul film al lui Washington, Highest 2 Lowest rulează acum în câteva cinematografe din SUA și va fi disponibil în streaming pe Apple TV+ începând cu data de 5 septembrie.