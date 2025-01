Serialul „Dexter” original revine cu un anunț spectaculos / Marile nume refuzate pentru un Oscar în 2025 / „Doom: The Dark Ages” are o dată de lansare

Serialul „Dexter” original revine cu un anunț spectaculos

A jucat în filme ca Mad Dog and Glory, Pulp Fiction, Gattaca, Kill Bill sau Nymphomaniac, iar acum va juca și în Dexter: Resurrection, serialul care va relua firul poveștii criminalului în serie Dexter Morgan. Dacă nu au fost suficiente indiciile, mă refer desigur la Uma Thurman, o actriță care nu cred că are nevoie de alte prezentări. Dar poate că noua serie ar avea nevoie, ținând cont că Showtime a anunțat în vara anului trecut nu unul, ci două seriale Dexter noi. Dexter: Original Sin, cel prolog pentru seria originală, e deja în streaming pe SkyShowtime.

Evident, nu poate fi vorba de acesta. Thurman s-a alăturat în schimb distribuției celuilalt serial Dexter, cel pentru care actorul Michael C. Hall se va întoarce în rolul personajului titular. Deși Resurrection nu are deocamdată o dată fixă de lansare, fiind anunțat de Paramount+ doar pentru vara acestui an, faptul că Thurman va juca în el a fost vestea cu care a vuit toată presa de la Hollywood săptămâna aceasta. Thurman o va juca în viitorul serial pe Charley, „Șefa Securității pentru misteriosul miliardar Leon Prater”, aflăm din descrierea oficială a seriei.

„O fostă ofițeră de Operațiuni Speciale, Charley a lucrat în diverse joburi de securitate privată de nivel înalt înainte de a deveni mâna dreaptă, ingenioasă și meticuloasă, a lui Prater”, ne mai spune descrierea oferită de Paramount+ pentru personajul lui Umei Thurman din Resurrection. Sunt cele mai multe indicii oferite până acum pentru noul serial Resurrection, a cărui poveste e altfel un mister complet. După cum vor ști fanii, personajul titular a murit dramatic la finalul Dexter: New Blood, miniseria care a reluat la finele lui 2021 povestea serialului original.

Iar fanii Dexter nu sunt puțini, având în vedere că noul serial Original Sin, cel despre un Dexter tânăr jucat de actorul irlandez Patrick Gibson, a înregistrat un record de 2,1 milioane de vizionări pentru Showtime la premiera sa din 13 decembrie anul trecut. La noi a apărut ceva mai târziu, cum se întâmplă cu mai toate serialele Showtime/Paramount+ difuzate în streaming în Europa pe platforma SkyShowtime. Dat fiind decalajul respectiv, s-ar putea ca în România Resurrection să apară abia în toamna anului viitor, dacă în SUA e lansat în august, de exemplu.

Uma Thurman în 2024, fotografiată la gala anuală „Room to Grow” din New York, FOTO: Zuma / SplashNews / Profimedia Images

Noul film „Star Trek” are parte de recenzii catastrofale

Și tot la capitolul producții pe care le vom vedea la noi în cele din urmă pe SkyShowtime, noul film Star Trek: Section 31 tocmai a avut premiera pe Paramount+ vineri în SUA și primele recenzii nu sunt tocmai încurajatoare. De fapt, sunt chiar catastrofale. Pe Rotten Tomatoes serialul are o rată a aprobării de 24% din partea criticilor și de 20% din partea publicului larg. Pe Metacritic ratingul mediu din partea criticilor de film e de 36 / 100, în timp ce de la fani e de 1,1 / 10. Totuși, e vorba de un număr foarte mic de recenzii, cum serialul abia ce a apărut.

Însă nici pe IMDb, unde avem deja aproape 3.000 de recenzii, nota de 4,1 / 10 nu e una de trecere. „Oamenii de știință spun că universul nostru e în continuă expansiune. Dar unele universuri ar trebui să știe când să renunțe, după cum e evidențiat de primul film de televiziune (pentru streaming, tehnic vorbind) și al 14-lea în general pentru venerabila franciză Star Trek”, notează, de exemplu, recenzia publicată de THR. „100 de minute de gunoi generic care conține doar elemente rarisime de Star Trek”, scrie și Jordan Hoffman, criticul de la IGN.

Dezamăgirea e cu atât mai mare întrucât așteptările au fost foarte mari, nu în mică măsură fiindcă rolul principal e jucat de Michelle Yeoh, câștigătoarea din 2023 a Premiului Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal grație a apreciatului lungmetraj Everything Everywhere All at Once. Yeoh o joacă în Section 31 pe lidera Imperiului Teran din Universul Oglindă, care contează mai puțin ce a făcut, la câte fire narative paralele a avut Star Trek de-a lungul anilor. Pentru cei care vor totuși să îl vadă, Section 31 va fi lansat pe 21 februarie pe SkyShowtime.

Robert Eggers pregătește două filme noi după „Nosferatu”

Trecând de la dezamăgiri la confirmări în materie de filme, noul Nosferatu apărut în cinematografele de la noi pe 3 ianuarie s-a dovedit nu doar una dintre cele mai bune pelicule bazate pe romanul lui Bram Stoker, ci și una dintre cele mai reușite producții horror recente pentru marele ecran. Drept urmare, nu e surprinzător că studiourile de la Hollywood s-au grăbit să își asigure talentele regizorului american Robert Eggers, pe care cineastul american le-a confirmat din nou cu Nosferatu, după filmele sale The Witch (2015) și The Lighthouse (2019).

De la Variety am aflat joi că Eggers va scrie și regiza o continuarea pentru filmului de tip dark fantasy Labyrinth din 1986, care i-a avut pe David Bowie și Jennifer Connelly în rolurile principale. Eggers va colabora la scenariu cu Sjón, partenerul acestuia pentru The Northman, lungmetrajul din 2022 al regizorului. În filmul original Bowie a interpretat rolul Regelui Goblinilor, Jareth, care îl răpește pe fratele mai mic al personajului jucat Connelly. Ea pornește într-o călătorie într-o lume bizară pentru a-l salva, ajutată de o serie de serie personaje fantastice.

Vestea despre continuarea pentru Labyrinth a venit la doar o zi după ce am aflat că Eggers a scris alături de Sjón și scenariul pentru Werwulf, un proiect horror despre, ai ghicit, vârcolaci. Aparent, acesta va fi primul dintre cele două următoare filme ale sale care va apărea în cinematografe, țintind o dată de lansare pentru decembrie 2026. Interesant e și că Werwulf va marca o nouă colaborare între cineastul american în vârstă de 41 de ani și Focus Features, studioul și distribuitorul de filme mai artistice din cadrul Universal Pictures.

Focus Features a finanțat și distribuit și Nosferatu. În ceea ce privește povestea Werwulf, singurele lucruri care au fost dezvăluite deocamdată e că aceasta se va desfășura în Anglia secolului al XIII-lea, cu dialoguri scrise în engleza veche a vremii. Asta se anunță chiar interesant, fiind de notorietate atenția lui Eggers pentru detalii. Până aflăm mai multe, și din păcate va mai dura probabil ceva timp, aș aminti că Nosferatu a obținut joi patru nominalizări la Premiile Oscar, pentru Imagine, Design de Producție, Design de Costume și Machiaj & Coafură.

Marile nume refuzate pentru un Oscar în 2025

Și că tot am ajuns la subiectul Premiilor Oscar de anul acesta, pentru noi marea veste a fost, evident cred, că Sebastian Stan a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretării sale din filmul The Apprentice. Sigur, marele favorit e Adrien Brody pentru rolul jucat în The Brutalist, iar Stan va concura și cu Timothée Chalamet, cel mai în vogă actor de la Hollywood (nominalizat pentru filmul A Complete Unknown) sau Ralph Fiennes, care a făcut senzație în Conclave, un thriller dramatic despre uneltirile de la Vatican.

Musicalul de comedie dramatică Emilia Pérez a primit cele mai multe nominalizări, 13, urmat de The Brutalist, despre un supraviețuitor al Holocaustului care urmărește visul american, și Wicked, o poveste inspirată de Vrăjitorul din Oz, au obținut fiecare câte 10 nominalizări. La categoria cel mai bun film concurența pare cea mai puternică, având în vedere că The Brutalist și Conclave ar fi fost aproape sigur câștigători în oricare alt an. Și, la fel ca în orice alt an, nominalizările anunțate joi au rezervat câteva surprize și controverse din cauza numelor omise.

Astfel, dacă Dune: Part Two va concura la categoria pentru cel mai bun film, canadianul Denis Villeneuve nu a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor. Pentru Villeneuve e al doilea refuz consecutiv la Oscaruri, după cel legat de prima parte a Dune, apărută în 2021. Dune: Part One a câștigat 6 Premii Oscar, dar toate au fost la categoriile „tehnice” precum cea mai bună imagine, cel mai bun sunet și cele mai bune decoruri. Tot de la categoria cel mai bun regizor a fost omis și cineastul germano-austriac Edward Berger, în pofida recenziilor stelare.

La Gala Premiilor Oscar din 2023 Berger a ridicat premiul pentru cel mai bun film străin grație lungmetrajului său All Quiet on the Western Front („Nimic nou pe frontul de vest”). Specialiștii se așteptau ca el să fie nominalizat anul acesta la Oscarul pentru cel mai bun regizor pentru Conclave. Tot de Conclave e legat și un alt refuz notabil, actorul american Stanley Tucci nefiind nominalizat pentru Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar. El îl joacă pe cardinalul Bellini în filmul lui Berger. Apoi, avem marea omisiune de la cea mai bună actriță.

Angelina Jolie nu a fost nominalizată la această categorie unde era văzută drept una dintre favorite grație interpretării sale din filmul biografic Maria, în care o joacă pe legendara soprană Maria Callas. După cum arată Forbes, la această categorie au fost ignorate și Nicole Kidman cu al său thriller erotic Babygirl, Demi Moore cu comedia horror The Substance și Pamela Anderson cu The Last Showgirl, în care interpretează o dansatoare americană de cabaret care se confruntă cu anularea subită a spectacolului ei după o carieră de succes de 30 de ani.

La categoria cel mai bun actor lucrurile sunt mai puțin controversate, însă unii analiști s-au arătat surprinși de omisiunea lui Daniel Craig, care a impresionat în filmul Queer al regizorului italian Luca Guadagnino. Un alt nume omis de pe lista nominalizărilor pentru gala din 2025 este cel al lui Denzel Washington, un dublu câștigător al Premiului Oscar. Criticii au considerat că interpretarea sa din noul film Gladiatorul II, în care a avut un rol secundar, a fost una dintre cele mai bune din cariera sa. Câștigătorii îi vom afla pe 2 martie, când va avea loc a 97-a Gală a Premiilor Oscar.

Dintre toate, omisiunea Angelinei Jolie mi se pare cea mai dezamăgitoare

Filmul „Until Dawn” vine cu o premisă interesantă

Din zona de graniță dintre cinematografie și industria jocurilor video am aflat recent mai multe detalii despre Until Dawn, filmul de groază pregătit de regizorul suedez David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle: Creation, Shazam!). Filmul se bazează pe jocul video omonim din 2015 al Sony, care le permite gamerilor să ia decizii cruciale în urma cărora toți cei opt adolescenți din poveste pot muri, pot supraviețui sau orice combinație între cele două. Jocul a inclus elemente, printre care și antagoniștii/monștrii, din diferite genuri horror.

Sandberg a explicat într-un videoclip de prezentare a filmului său Until Dawn premisa în jurul căreia și-a construit lungmetrajul: adolescenții sunt blocați într-o buclă temporală, unde fiecare ciclu este un gen diferit de horror. „Filmul are, într-un fel, același ton și aceeași atmosferă, dar extinde universul”, a spus el, citat de IGN. „Unul dintre aspectele creative ale jocului este că oamenii fac alegeri diferite și mor în moduri diferite. Filmul folosește acest mecanism, în care lucrurile o iau de la capăt, iar ei au ocazia să încerce din nou”, a continuat el explicațiile.

„De fiecare dată când revin la viață, este ca și cum ar fi într-un nou gen de horror. Ca să supraviețuiască, trebuie să reziste până la răsărit”, a mai regizorul suedez. Nu îmi dau seama cât de edificatoare sunt explicațiile sale pentru cei care nu știu jocul, dar cred că trailerul pentru film e cât se poate de lămuritor pentru ceea ce vrea să zică. Îl las mai jos cu mențiunea că e cu sânge pe pereți și alte scene explicite de violență, deci nu tocmai pentru cei slabi de înger. Mai amintesc doar că Until Dawn va avea premiera în cinematografele de la noi în data de 4 aprilie.

Warner Bros. Games rămâne fără șeful său de cursă lungă

Revista Variety a dezvăluit în exclusivitate joi că David Haddad va renunța la funcția de președinte al Warner Bros. Games, pe care a deținut-o timp de 12 ani, încă din perioada în care divizia de jocuri a gigantului american al divertismentului se numea Warner Bros. Interactive Entertainment. „David a ales cu grijă și deliberat o perioadă în care calendarul nostru de lansări este mai rarefiat, ceea ce va minimaliza perturbările pentru proiectele noastre în desfășurare și planurile noastre strategice” șamd., a declarat pentru Variety JB Perrette.

Perrette e CEO-ul diviziei pentru streaming și jocuri a conglomeratului Warner Bros. Discovery, format în 2022. Deci șeful direct al lui Haddad, cum ar veni. Plecarea acestuia vine după ce divizia de gaming a Warner Bros. a avut un 2024 dezastruos, marcat de eșecul jocului Suicide Squad: Kill the Justice League și de rezultatele dezamăgitoare ale titlului de lupte MultiVersus. Warner Bros. Discovery a declarat că eșecul Suicide Squad: Kill the Justice League a dus la o pierdere de 200 de milioane de dolari, alte 100 de milioane fiind pierdute din cauza MultiVersus.

„Recunoaștem că divizia de jocuri are rezultate cu mult sub potențialul său în acest moment”, a declarat David Zaslav, președintele și directorul general al Warner Bros. Discovery, la o videoconferință cu investitorii. El a mai declarat că Warner Bros. își concentrează atenția asupra a patru proiecte: Hogwarts Legacy (o continuare a jocului RPG din 2023 este deja în dezvoltare), Mortal Kombat, Game of Thrones și universul său bazat pe benzile desenate DC, „în special Batman”. Potrivit Variety, Warner Bros. Game nu a găsit încă un înlocuitor pentru Haddad.

Warner Bros Games President David Haddad is leaving his role, per @Variety. He will stay for 3 months in a transition period. pic.twitter.com/TTwUloSBhE — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 23, 2025

„Doom: The Dark Ages” are o dată de lansare

Doom: The Dark Ages a fost una dintre vedetele evenimentului Xbox Developer Direct 2025 organizat vineri de Microsoft, dezvoltatorii venind cu data sa de lansare, noi secvențe de gameplay „și multe altele”, după cum relatează IGN. În primul rând, data de lansare. Doom: The Dark Ages va fi scos la vânzare pe 15 mai 2025 pentru Xbox Series X și S, PlayStation 5 și PC. Fiind un joc din portofoliul Microsoft, el va fi disponibil din prima zi pe Game Pass. Cei interesați de Collector’s Bundle se vor bucura de acces anticipat la joc cu până la două zile înainte.

Deocamdată nu există informații despre o eventuală lansare consola Nintendo Switch 2, dezvăluită chiar săptămâna trecută, deși se pare că Microsoft intenționează să aducă multe dintre jocurile sale pe această consolă de nouă generație, odată ce va fi lansată mai târziu în cursul acestui an. Însă avem confirmarea, dezamăgitoare pentru unii, că Doom: The Dark Ages va veni fără multiplayer. Atât jocul Doom din 2016, cât și continuarea sa, Doom Eternal din 2020, au avut multiplayer online. Așadar, de ce doar o campanie single-player de data aceasta?

Vorbind cu presa înainte de anunțul oficial privind data de lansare, producătorul Marty Stratton și regizorul de joc Hugo Martin au relatat că decizia de a se concentra doar pe single-player a fost luată la începutul proiectului, pentru ca studioul id Software să poată investi toate resursele sale în campanie. „Am luat această decizie devreme, astfel încât să ne putem concentra cu adevărat pe campanie”, a declarat Stratton. „Este cea mai mare, mai amplă și mai epică campanie a noastră de până acum și suntem foarte mulțumiți de decizie”, a promis acesta.

Martin a adăugat că, datorită deciziei de a renunța la multiplayer, id Software a reușit să includă în campanie elemente care nu ar fi fost posibile altfel. Acestea includ secvențe în care jucătorii călăresc un dragon care scuipă foc și pilotează roboți Atlan de 30 de etaje. „De aceea am putut să introducem dragonul și Atlanul”, a spus Martin.

„Adică, acestea sunt lucruri pe care ne-am dorit să le facem în joc de mai multe titluri încoace, dar nu am putut din cauza componentelor multiplayer, pe care le-am îndrăgit, dar decizia [de acum] a fost să ne concentrăm doar pe campania single-player și să ducem această experiență la un alt nivel pentru jucători”, a mai explicat acesta. Acum, e evident că vorbesc doi oameni care încearcă să își vândă marfa, deci comentariile lor ar trebui privite cu măcar o umbră de circumspecție. Asta fiind spus, uite noul trailer de prezentare dezvăluit vineri:

