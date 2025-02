Demi Moore, beneficiara surprinzătoare a scandalului care a zguduit Hollywood. Filmul care îi poate aduce primul Premiu Oscar din carieră

Actrița americană Demi Moore, o veterană a Hollywood-ului, este considerată acum favorită să câștige Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal grație interpretării din ultimul ei film, o răsturnare de situație în contextul scandalului care a zguduit industria cinematografică în ultima săptămână.

Analiștii din industrie și jurnaliștii de specialitate o considerau pe actrița spaniolă Karla Sofía Gascón favorită la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță datorită rolului principal din filmul Emilia Pérez. Musicalul francez de comedie polițistă, despre un lider de cartel care face tranziția de sex de la bărbat la femeie, a primit nu mai puțin de 13 nominalizări la gala Premiilor Oscar ce va avea loc în data de 2 martie.

Însă descoperirea unor comentarii controversate făcute de Gascón în limba spaniolă pe rețelele de socializare, cu ani în urmă, i-a scufundat șansele de a obține Oscarul și riscă să tragă în jos și șansele colegilor ei de producție din filmul regizat de cineastul francez Jacques Audiard.

Gascón, prima actriță transsexuală nominalizată vreodată la Premiul Oscar, a șocat industria cinematografică datorită comentariilor sale despre islam, George Floyd și chiar Premiile Oscar. De exemplu, într-un mesaj distribuit după gala gala din 2021, cea la care Nomadland a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film, Gascón a scris că „Oscarurile arată din ce în ce mai mult ca o ceremonie pentru filmele independente și de protest, nu știam dacă mă uit la un festival afro-coreean, o manifestație Black Lives Matter sau la 8M (n.r. o referință la 8 martie, Ziua Internațională a Femeii)”.

Cineasta chineză Chloé Zhao devenise atunci doar a doua femeie din istorie care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun regizor, grație filmului ei Nomadland.

Scandal uriaș înaintea Premiilor Oscar

„Nu vom pune capăt problemei uriașe cu care ne confruntăm până când vom interzice religiile care sunt împotriva valorilor europene și ale drepturilor omului, precum islamul, protejate sub dreptul la religie”, a scris Gascón într-un alt mesaj. „Credința îi manipulează pe cei care se agață de credință”, a subliniat aceasta, care până în 2018 a jucat în filme și seriale sub numele său de naștere, Carlos Gascón.

Într-o postare din 2016 Gascón a scris de asemenea că „islamul devine un focar de infecție pentru umanitate, care trebuie vindecat urgent”.

Actrița și-a cerut scuze pentru mesajele respective la scurt timp după descoperirea lor. Însă revista Variety notează că ceea ce a urmat a fost „o cădere nervoasă fără precedent în sezonul Oscarurilor”. Gascón a luat asupra sa o ofensivă mediatică pe cont propriu, fără aprobarea Netflix, distribuitorul filmului Emilia Pérez. De exemplu, într-un interviu pentru CNN en Español de weekendul aceasta ea s-a abătut de numeroase ori de la subiect, declarând la un moment dat că bunătatea sa se extinde și asupra regnului animal deoarece refuză să omoare păianjeni în locuința sa.

Gascón a făcut mai multe afirmații emfatice și de-a dreptul conspiraționiste, acuzând inclusiv că este ținta unui sabotaj intenționat.

„Este greu de exagerat cât de fără precedent a fost în special interviul de la CNN, care ar putea fi lovitura finală pentru campania lui Gascón și, posibil, pentru întregul film – presupunând că ea se va putea opri pe viitor”, notează Variety. Potrivit presei de la Hollywood, Netflix a retras-o între timp pe Gascón din campania de promovare a filmului.

Demi Moore, în pole-position pentru primul Premiu Oscar din carieră

Atât jurnaliștii de la revista Variety, cât și cei de la IndieWire și The Hollywood Reporter, două dintre cele mai mari site-uri specializate pe industria cinematografică, notează acum că, după scufundarea șanselor lui Gascón, favorită să câștige Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal a rămas Demi Moore.

THR și IndieWire au publicat clasamente identice privind șansele pe care le acordă acum la această categorie, una dintre cele mai râvnite la Premiile Oscar:

Demi Moore (nominalizată pentru filmul The Substance); Fernanda Torres (I’m Still Here); Mikey Madison (Anora); Cynthia Erivo (Wicked); Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez).

Revista Variety publică un clasament ușor diferit, însă tot cu Demi Moore pe prima poziție ca șanse, și Gascón pe ultimul:

Demi Moore; Cynthia Erivo; Mikey Madison; Fernanda Torres; Karla Sofía Gascón.

Moore era considerată una dintre favoritele pentru o nominalizare la Premiile Oscar încă de la prezentarea în premieră a noului său film la Festivalul Internațional de la Cannes de anul trecut. Însă specialiștii au considerat anterior că filmul este prea sângeros și grotesc pentru gusturile Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului pentru ca ea să aibă o șansă reală la statueta râvnită.

Filmul „The Substance” i-a adus lui Demi Moore primul Glob de Aur din carieră

Moore, odată cea mai bine plătită actriță din lume, a revenit în lumina reflectoarelor anul trecut datorită interpretării sale din comedia horror The Substance. Ea joacă în filmul regizat de cineasta franceză Coralie Fargeat rolul unei instructoare de fitness care e concediată în ziua în care a împlinit 50 de ani. Aceasta se lasă sedusă de o companie farmaceutică ce îi oferă un tratament cu injecții care modifică ADN-ul și întinerește atât de mult încât devii, la modul propriu, de nerecunoscut.

Actrița acum în vârstă de 62 a povestit la Gala Globurilor de Aur din luna ianuarie un schimb de replici cu un producător de film, în urmă cu aproximativ 30 de ani, care a numit-o „actriță popcorn”. Ea a spus că scenariul pentru The Substance a ajuns la ea în timp ce se afla într-un „punct de jos” al vieții sale.

„(Apoi) mi-a venit pe birou acest scenariu magic, îndrăzneț, curajos, ieșit din comun, absolut nebunesc, numit The Substance, iar universul mi-a spus că nu ești terminată”, a mai spus Demi Moore. Aceasta a făcut comentariile pe scena galei Globurilor de Aur, după ce a ridicat Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal într-un film musical sau de comedie.

„Chiar nu mă așteptam la asta. Sunt pur și simplu în stare de șoc acum”, a spus Moore când a urcat pe scenă în ovații publicului. Ea fusese nominalizată anterior de 3 ori la Globul de Aur, pentru filmul Ghost din 1990 și lungmetrajul pentru televiziune If These Walls Could Talk din 1996.

Nominalizarea la Premiul Oscar e prima din cariera sa. Dacă va confirma așteptările analiștilor, ea va intra într-un club select de actori care au ridicat Premiul Oscar din prima încercare.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: