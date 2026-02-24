Departamentul de Justiție a eliminat documente din dosarele Epstein care îl vizează pe Trump, arată o investigație de presă. Cum răspunde Casa Albă

Departamentul american de Justiție (DOJ) a păstrat nepublicate unele documente din dosarele Epstein ce erau legate de acuzațiile potrivit cărora președintele Donald Trump ar fi abuzat sexual o minoră, arată o investigație realizată de NPR (National Public Radio, radiodifuzorul public din SUA). De asemenea, instituția a eliminat din baza de date publică unele documente în care acuzațiile contra lui Jeffrey Epstein îl menționează și pe Trump.

Unele documente nu au fost făcute publice, în pofida legii adoptate de Congres care impune publicarea lor. Între acestea – ceea ce par a fi peste 50 de pagini de interviuri realizate de FBI, precum și note din conversații cu o femeie care l-a acuzat pe Trump de abuz sexual, petrecut cu zeci de ani în urmă, când ea era minoră.

NPR scrie că a analizat mai multe numere de serie unice care apar înainte și după paginile în cauză, ștampilate pe documentele din baza de date a DOJ cu dosarele Epstein, înregistrări ale FBI, e-mailuri și registre din instanță incluse în ultima tranșă de documente din dosarele Epstein, publicate la sfârșitul lui ianuarie.

Investigația NPR a identificat zeci de pagini care par să fie catalogate de Departamentul de Justiție, dar care nu sunt făcute publice.

Departamentul de Justiție a refuzat să răspundă oficial întrebărilor adresate de NPR cu privire la aceste fișiere specifice, la conținutul lor și motivele pentru care nu sunt publicate.

Alte documente ascunse de ochii publicului se referă la o femeie care a fost martor-cheie al acuzării în procesul penal împotriva complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual de minore. Maxwell solicită clemență din partea lui Trump.

Unele dintre aceste documente au fost retrase pentru scurt timp și repuse apoi online săptămâna trecută, în timp ce altele rămân ascunse, potrivit comparației realizate de NPR între setul inițial de date din 30 ianuarie și metadatele documentelor care se află în prezent pe site-ul Departamentului de Justiție.

Casa Albă: „Președintele Trump a făcut mai mult decât oricine pentru victime”

Când a fost solicitată să comenteze asupra paginilor lipsă și referitor la acuzațiile ce îl vizează pe președinte, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe a declarat pentru NPR că Donald Trump „a făcut mai mult pentru victimele lui Epstein decât oricine înaintea lui”.

Președintele american Donald Trump, într-o poză din Dosarele Epstein făcută publică. Credit foto: Epstein Estate/House Oversight / Zuma Press / Profimedia

„Așa cum a spus președintele Trump, el a fost complet exonerat în orice chestiune legată de Epstein”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, într-o declarație transmisă postului NPR. „Și, prin publicarea a mii de pagini de documente, cooperarea cu Comisia de Supraveghere din Camera Reprezentanților, semnarea Legii privind transparența dosarelor Epstein și solicitarea unor investigații suplimentare asupra prietenilor democrați ai lui Epstein, președintele Trump a făcut mai mult pentru victimele lui Epstein decât oricine înaintea lui. Între timp, democrați precum Hakeem Jeffries și Stacey Plaskett încă nu au explicat de ce solicitau întâlniri și bani de la Epstein după ce acesta fusese condamnat pentru infracțiuni sexuale”.

Anterior, Casa Albă a făcut referire la o declarație a Departamentului de Justiție care spunea că dosarele Epstein conțin „afirmații neadevărate și senzaționaliste” despre președinte.

Trump și legăturile cu Epstein

În cele aproximativ trei milioane de noi documente referitoare la dosarele pedofilului miliardar cu conexiuni politice Jeffrey Epstein făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA la sfârșitul lunii ianuarie, Donald Trump este menționat în câteva sute de fișiere, multe dintre ele fiind colecții de articole din presă.

Todd Blanche, procurorul general adjunct al SUA, anunța atunci că acel ultim lot de documente marchează sfârșitul publicărilor planificate de administrația Trump, care a fost constrânsă să desecretizeze acest dosar uriaș în urma unei legi adoptate de Congresul american în luna noiembrie, ce îi impunea publicarea tuturor documentelor de anchetă referitoare la cazul Epstein.

Trump, care a fost prieten cu Epstein în anii 1990 și începutul anilor 2000, înainte ca relația lor să se deterioreze cu ani înainte de prima condamnare a lui Epstein, s-a opus luni întregi oricărei desecretizări, până când atât democrații, cât și republicanii din Congres l-au forțat să cedeze, promovând legea în ciuda obiecțiilor sale.

Trump nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală în legătură cu cazul Epstein și a negat că ar fi avut cunoștință despre infracțiunile acestuia. Totuși, scandalul l-a urmărit luni de zile, în parte pentru că a promis să facă publice dosarele în timpul campaniei sale prezidențiale din 2024.

Trump a mai susținut că a rupt orice legătură cu Epstein înainte ca acesta să fie pus sub acuzare și că habar nu avea de practicile acestuia. Actualul președinte susține de asemenea că nu a călătorit „niciodată” cu avionul privat al lui Epstein, deși numele său apare de opt ori pe lista pasagerilor acestui avion între anii 1993 și 1996.

Finanțistul newyorkez Jeffrey Epstein a murit în închisoare în 2019, în timp ce aștepta să fie judecat pentru o serie de delicte sexuale.

Singurele referiri la Trump făcute publice

Un document făcut public detalia ceea ce păreau a fi comunicări interne prin e-mail ale anchetatorilor federali care investigau acuzații scandaloase ce îl implicau pe președinte și pe Epstein. E-mailurile din acel fișier, toate din august 2025, nu ofereau niciun indiciu că vreuna dintre acuzații ar fi fost dovedită, iar anchetatorii au menționat că mai mulți dintre acuzatori erau considerați necredibili.

Într-un comunicat de presă, Departamentul american de Justiție a transmis că „unele dintre documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste la adresa președintelui Trump, care au fost transmise FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020”, și a insistat că aceste afirmații „sunt nefondate și false, iar dacă ar fi avut măcar o fărâmă de credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite ca armă împotriva președintelui Trump”.

Un alt mesaj, al cărui expeditor și destinatar au fost ambii cenzurați, spune: „Ce părere are JE dacă ar merge la Mar-a-Lago după Crăciun în loc de insula lui?”, referindu-se la clubul lui Trump din Florida. Mesajul este din 2012, la mai mulți ani după ce Trump a afirmat că cei doi au încetat să mai socializeze.

Documentele includ, de asemenea, ceea ce pare a fi un e-mail din 2002 de la Melania Trump către Ghislaine Maxwell, partenera și complicea lui Epstein, referitor la un articol din New York Magazine despre Epstein. „Frumos articol despre JE în revista NY. Arăți grozav în poză”, scrie în e-mail. „Sună-mă când te întorci în New York”.