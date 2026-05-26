Deputat condamnat la închisoare cu suspendare. Parlamentul, informat de pedeapsă și că va face muncă în folosul comunității

Conducerea Camerei Deputaților a fost înștiințată marți că Andrei Csillag, deputat de Bistrița-Năsăud ales pe listele POT și aflat până recent în grupul Uniți pentru România, a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare. Pentru a-și ispăși pedeapsa pentru conducere sub influența alcoolului, parlamentarul va face muncă în folosul comunității.

Tribunalul București a informat, marți, Biroul permanent al Camerei Deputaților că deputatul grupului „Uniți pentru România” Andrei Csillag a fost condamnat definitiv cu suspendare.

În document scrie că sentința Înaltei Curți de Casație și Justiție a rămas definitivă, prin neapelare la data de 12 mai.

Contactat de HotNews, deputatul nu a oferit o reacție până la ora publicării acestui articol. În schimb, el a anunțat tot astăzi că pleacă din grupul Uniţi pentru România, a declarat pentru HotNews Răzvan Chiriță, liderul noului grup de la Camera Deputaților.

Ce pedeapsă a primit

Pentru că pedeapsa este cu suspendare, Csillag nu își pierde mandatul de parlamentar. Trebuie, însă, să respecte un program de supraveghere timp de 2 ani, perioadă în care va urma un program de reintegrare socială.

În plus, el va efectua 60 de zile zile de muncă în folosul comunității și are interdicție de a conduce timp de un an.

Explicațiile deputatului

„În seara de 13 iulie am consumat alcool. A doua zi, în 14 iulie, după o perioadă de odihnă care s-a dovedit a fi insuficientă, am fost oprit în trafic și testat, rezultatul indicând o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat”, scria parlamentarul pe pagina sa de Facebook, în luna aprilie.

În aceeși postare, Csillag declara că a ales „calea corectă” și că a colaborat deplin cu autoritățile.

„Faptul că această soluție a venit rapid, în contrast cu ceea ce vedem adesea, se datorează unei decizii ferme: am refuzat să apelez la tertipuri sau strategii menite să tergiverseze procesul”, a adăugat deputatul.