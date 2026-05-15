Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”

După ce ANAF l-a obligat să predea Mercedesul AMG GLE 53 gris, luat pe firma unui magazin sătesc, deputatul Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare și-a luat un Mercedes nou, același model, scrie siteul de investigații Snoop.

Luni, 4 mai 2026, a fost o zi importantă în Parlament. În plen a fost citită moțiunea de cenzură la adresa premierului Bolojan. Premierul a fost acuzat de PSD și AUR de prăbușirea economiei. A doua zi, guvernul însuși cădea.

A schimbat mașina când a văzut Snoop

Mercedesul vechi al lui Mihai Weber (sus) și Mercedesul nou (jos)

După citirea moțiunii de cenzură, Mihai Weber, 61 de ani, deputat PSD de Gorj, a mers spre parcare. Automobilul său era în parcarea dinspre Piața Constituției. Până acum ceva vreme, Weber folosea un Mercedes AMG GLE 53. Acum s-a apropiat tot într-un Mercedes AMG GLE 53. Diferența era că mașina nouă era albă, în timp ce cealaltă era gris perlat.

Snoop a încercat să-i adreseze o întrebare deputatului Weber. Când a ajuns aproape de mașina lui, Mercedesul alb, deputatul a preferat să plece cu un alt vehicul.

O discuție de holul Parlamentului

L-am căutat din nou pe Mihai Weber, miercuri, 6 mai. Dialogul cu șeful Comisiei de Apărare a început în fața sălii de plen. Parlamentarul nu s-a oprit. A mers către etajele inferioare din Parlament. Pe parcursul deplasării, au existat întrebări repetate și răspunsuri, atâtea câte deputatul le-a considerat necesare.

– Domnule Weber, ați venit luni la Parlament cu un Mercedes GLE 53. Vă aparține mașina?

–Mihai Weber: Mă întrebi de banii pe care avem să-i dăm pe achiziția de vaccinuri, de asta ești îngrijorat?

– V-am întrebat despre mașina Mercedes GLE cu care ați venit luni la Parlament. Vă aparține?

– Deci ai mers cu o mașină BMW ultimul tip. Îți aparține? Este o întrebare care pot să ți-o pun? De-a lungul timpului văd că ai o obsesie pentru persoana mea. E o formă de hărțuire. M-ai alergat pe culoare întunecate. Da? Îmi pui obiecte în față, fără să te prezinți. Întrebi colegii obsesiv despre mine. Nu am ce să discut domnia dumneavoastră.

– Mașina vă aparține sau nu?

– Nu e treaba ta.

– Antifrauda a decis că fosta mașină Mercedes GLE 53 pe care o aveați pe un magazin sătesc…

– Ești în totală eroare. Poți să întrebi la Antifraudă. (…) Este o formă de hărțuire pe care o practici împotriva persoanei mele.

– Că vă întreb cu ce mașină veniți la Parlament este o formă de hărțuire?

– Nu, dar eu te întreb pe tine cu ce mașină vii?

– Sunteți parlamentar, domnule Weber.

– Dragul meu, cu dragă inimă, dar ai o obsesie pentru mine și am spus că discutăm în alte condiții. Nu mai îmi pune obiecte în față, am rămas cu o sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine, discutăm în alte condiții.

Continuarea dialogului, ce firmă are deputatul Weber și ce afacere în energie a făcut, totul în articolul din Snoop.