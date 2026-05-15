Skip to content
Video
Actualitate

Deputat PSD, întrebat despre al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine”

Cristian Andrei

După ce ANAF l-a obligat să predea Mercedesul AMG GLE 53 gris, luat pe firma unui magazin sătesc, deputatul Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare și-a luat un Mercedes nou, același model, scrie siteul de investigații Snoop. 

Luni, 4 mai 2026, a fost o zi importantă în Parlament. În plen a fost citită moțiunea de cenzură la adresa premierului Bolojan. Premierul a fost acuzat de PSD și AUR de prăbușirea economiei. A doua zi, guvernul însuși cădea. 

A schimbat mașina când a văzut Snoop

Mercedesul vechi al lui Mihai Weber (sus) și Mercedesul nou (jos)

După citirea moțiunii de cenzură, Mihai Weber, 61 de ani, deputat PSD de Gorj,  a mers spre parcare. Automobilul său era în parcarea dinspre Piața Constituției. Până acum ceva vreme, Weber folosea un Mercedes AMG GLE 53. Acum s-a apropiat tot într-un Mercedes AMG GLE 53. Diferența era că mașina nouă era albă, în timp ce cealaltă era gris perlat. 

Snoop a încercat să-i adreseze o întrebare deputatului Weber. Când a ajuns aproape de mașina lui, Mercedesul alb, deputatul a preferat să plece cu un alt vehicul.

O discuție de holul Parlamentului

L-am căutat din nou pe Mihai Weber, miercuri, 6 mai. Dialogul cu șeful Comisiei de Apărare a început în fața sălii de plen. Parlamentarul nu s-a oprit. A mers către etajele inferioare din Parlament. Pe parcursul deplasării, au existat întrebări repetate și răspunsuri, atâtea câte deputatul le-a considerat necesare. 

– Domnule Weber, ați venit luni la Parlament cu un Mercedes GLE 53. Vă aparține mașina?
Mihai Weber: Mă întrebi de banii pe care avem să-i dăm pe achiziția de vaccinuri, de asta ești îngrijorat?

V-am întrebat despre mașina Mercedes GLE cu care ați venit luni la Parlament. Vă aparține?
– Deci ai mers cu o mașină BMW ultimul tip. Îți aparține? Este o întrebare care pot să ți-o pun? De-a lungul timpului văd că ai o obsesie pentru persoana mea. E o formă de hărțuire. M-ai alergat pe culoare întunecate. Da? Îmi pui obiecte în față, fără să te prezinți. Întrebi colegii obsesiv despre mine. Nu am ce să discut domnia dumneavoastră.

Mașina vă aparține sau nu?
– Nu e treaba ta.

Antifrauda a decis că fosta mașină Mercedes GLE 53 pe care o aveați pe un magazin sătesc…
– Ești în totală eroare. Poți să întrebi la Antifraudă. (…) Este o formă de hărțuire pe care o practici împotriva persoanei mele.

Că vă întreb cu ce mașină veniți la Parlament este o formă de hărțuire?
– Nu, dar eu te întreb pe tine cu ce mașină vii?

Sunteți parlamentar, domnule Weber.
– Dragul meu, cu dragă inimă, dar ai o obsesie pentru mine și am spus că discutăm în alte condiții. Nu mai îmi pune obiecte în față, am rămas cu o sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine, discutăm în alte condiții. 

Continuarea dialogului, ce firmă are deputatul Weber și ce afacere în energie a făcut, totul în articolul din Snoop. 