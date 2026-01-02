Deputat USR, atac la Guvernul Bolojan: „Nu i-a păsat nici de firme, nici de oameni”

Deputatul Claudiu Năsui, aflat la al treilea mandat în Parlament din partea USR, critică dur Guvernul Bolojan, din care face parte și partidul său. Năsui susține că România „a pierdut încă o oportunitate de reformă”.

Claudiu Năsui a distribuit pe Facebook un text în care se susține că Ilie Bolojan a băgat „mâna în buzunarul firmelor mici” într-un mod „agresiv”.

„Atâta timp cât Bolojan, mama lui Bolojan sau oricine bagă mâna în buzunarul firmelor mici atât de agresiv falimentând zeci de mii de firme, pentru mine nu e cu nimic diferit de alți ticăloși care au trecut prin politică”, se arată în textul distribuit de deputatul USR.

Deputat USR, despre Guvernul Bolojan: „Un fel de operația a reușit, pacientul e mort”

Claudiu Năsui a comentat apoi textul și a spus că în el se află „mult adevăr”.

„Adevărul e că guvernului Bolojan nu i-a păsat nici de firme, nici de oameni. A ales calea ușoară de a reduce deficitul pe termen scurt, chiar dacă asta îngroapă economia pe termen lung. Un fel de operația a reușit, pacientul e mort”, conform deputatului USR.

El spune că Guvernul „a crescut taxele și nu s-a atins de cheltuielile pe care trebuia să le taie primele”.

„«Nu i-a lăsat PSD» ar merge ca scuză dacă n-ar fi crescut taxele. Acolo, ce să vezi, PSD i-a lăsat. Chiar dacă a investit în marketing politic și propagandiști. Propaganda merge doar pe termen scurt. Pe termen lung adevărul iese întotdeauna la iveală”, a scris Năsui.

Deputatul USR spune că a vorbit despre această situație luni de zile: „De dinainte să fie cool. Acum începe să simtă și majoritatea populației răul făcut”.

„Păcat că România a pierdut încă o oportunitate de reformă”, a concluzionat Claudiu Năsui.

Claudiu Năsui a fost ministru al Economiei în Guvernul condus de Florin Cîțu (decembrie 2020-septembrie 2021).