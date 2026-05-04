Deputații liberali au stabilit ce vor face parlamentarii PNL la votul moțiunii. „Protest față de această monstruoasă coaliție”

Parlamentarii PNL de la Camera Deputaților au avut azi, 4 mai, o ședință în care au stabilit strategia lor pentru mâine, când are loc votul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Am decis ca grupul să fie prezent la dezbateri, în semn de protest față de această monstruoasă coaliție, și să ieșim din sală în momentul votului. Cu excepția liderului și a cinci vicelideri. Este o procedură discutată în cadrul grupurilor parlamentare. Ne vom pune de acord toți liderii de grup. Am decis să protestăm la adresa modului în care PSD s-a aliat cu AUR”, a declarat Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, la ieșirea din ședință.

Potrivit acestuia, liberalii vor continua să încerce să convingă colegii din alte partide să nu susțină moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

„PNL are un președinte în funcție ales de congres. PNL îi acordă tot creditul președintelui Ilie Bolojan”, a subliniat Andronache, care a precizat că pașii următori vor fi stabiliți la nivelul întregului partid, la ședința de mâine a Biroului Permanent Național al PNL, de după votul pe moțiune.

Ordinea de zi a ședinței de mâine urmează să fie stabilită după ce se termină procedura de vot de la moțiune.

Moțiunea, semnată de 254 de parlamentari

Moţiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” a fost semnată de 254 de parlamentari, peste pragul de 233 de voturi necesare pentru a forma o majoritate care să demită guvernul.

Cu toate acestea, liderii liberali au afirmat că unii parlamentari se pot răzgândi și să nu voteze moțiunea în plen deși au semnat pentru depunerea ei.

Acest scenariu a fost respins de vicepreședintele PSD Marian Neacșu: „Dacă vreți părerea mea personală, vom avea un număr de voturi mai mare decât numărul de semnatari.

PSD are 127 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Cele două partide mai au nevoie de 16 voturi pentru a trece moțiunea de cenzură. Celelalte partide din opoziție (S.O.S. România, POT și PACE), adună 41 de voturi.

Parlamentarii neafiliați care au plecat din POT și S.O.S. România adună 22 de voturi. Victoria Stoiciu este și ea neafiliată după demisia din PSD, dar ea nu susține moțiunea de cenzură.