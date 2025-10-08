Deputatul Nicolae Păun, înlocuit de la șefia comisiei pentru drepturile omului după ce a spus că „ONG-uri de promovare a homosexualității încurajează tinerii romi spre Satana”

Nicolae Păun, deputat din partea Partidei Romilor „Pro-Europa”, a fost înlocuit din funcția de președinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Decizia a fost luată după ce, la finalul lunii septembrie, Păun a scris pe Facebook că „ONG-uri rome înființate și finanțate de Soroș otrăvesc tineri romi”, pe care îi „încurajează spre păcat, spre Satana”, prin campanii de promovare a homosexualității.

Miercuri, Biroul Permanent al Camerei Deputaților a luat act de informarea din partea Grupului minorităţilor naţionale cu privire la înlocuirea lui Nicolae Păun de la conducerea comisiei pentru drepturile omului cu deputatul Silviu Feodor.

Silviu Feodor, deputat din partea comunității rușilor lipoveni din România, a fost vicepreședinte al comisiei și i-a luat locul lui Păun pe 6 octombrie.

Păun, reclamat pentru discurs de ură

Schimbarea lui Nicolae Păun din funcția de președinte de comisie vine în contextul în care pe 27 septembrie deputatul a postat pe Facebook un text în care susținea că „mai multe ong-uri rome înființate și finanțate de Soroș demarează campanii de promovare a homosexualității în comunitățile de romi din România”.

Păun a susținut că aceste campanii „otrăvesc mintea tinerilor romi” și „îi încurajează spre păcat și spre Satana”.

„Romii sunt creștini, fie ortodocși, fie catolici. Sunt și adventiști, penticostali, pocăiți sau reformiști. Nu mai încercați să-i transformați în lesbiene sau homosexuali!”, a mai scris Păun.

Asociaţia MozaiQ, care apără drepturile minorităţilor sexuale – lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender şi intersex – l-a reclamat atunci pe Păun la CNCD, pentru discurs de ură la adresa persoanelor homosexuale, folosind stereotipuri, stigmatizare și mesaje instigatoare la ură:

„Funcția pe care domnul Păun o ocupă presupune respectarea și promovarea drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor. Din această perspectivă, declarațiile sale sunt incompatibile cu mandatul de preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale și contravin principiilor democratice și standardelor internaționale privind drepturile omului, la care România este parte”.

Ulterior, într-o postare din 29 septembrie, Nicolae Păun a scris: „Nu sunt homofob, sunt creștin!”. El a spus că va continua însă să susțină că astfel de campanii „au rolul de a ne perverti copiii către lucruri despre care Biblia spune clar că sunt păcate capitale”: „Dacă am greșit criticând campaniile de promovare a homosexualității în rândul tinerilor romi, atunci să fiu sancționat de către CNCD. În fața lui Dumnezeu, consider că nu am greșit cu absolut nimic”.

La final, Nicolae Păun a făcut o listă a ONG-urilor „care promovează homosexualitatea în rândul romilor”.